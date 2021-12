Facua apunta que la factura de la llum de desembre hauria de ser negativa perquè els usuaris paguin el mateix que 2018

Pel que fa a l'acumulat de l'any, la factura de l'usuari mitjà arriba als 88,67 euros mensuals, el que suposa un 14,8% més respecte a tot l'any 2018. En el comunicat publicat aquest dimarts, Facua critica que les mesures impulsades pel govern espanyol per reduir les tarifes elèctriques han estat “clarament insuficients” i demana que s'apliqui un descompte mínim del 50% en la factura sotmesa a la tarifa PVPC durant almenys sis mesos.

Segons els càlculs de l'associació, els consumidors haurien de rebre 12 euros al desembre perquè això es complís. En aquest sentit, Facua lamenta la forta pujada del rebut de la llum, que durant el novembre s'ha situat en una mitjana de 115,18 euros. Això suposa un increment del 68,1% respecte al mateix mes de l'any passat i la segona factura més cara de la història, superada només per la de l'octubre passat.

