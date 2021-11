Consum expedienta 85 grans tenidors per incomplir l'obligació legal d'oferir lloguer social a famílies vulnerables

L'Agència Catalana del Consum (ACC) ha obert 85 expedients sancionadors a empreses immobiliàries que són grans tenidors per incomplir l'obligació legal d'oferir un lloguer social a persones o famílies vulnerables.

Segons ha explicat el departament d'Empresa i Treball en un comunicat, l'ACC ha fet 96 inspeccions per comprovar que es compleixi l'obligació d'oferir un lloguer social abans de qualsevol demanda d'execució hipotecària o desnonament en immobles de grans tenidors on viuen persones en risc d'exclusió social. En 85 dels casos s'ha obert un expedient sancionador, i en sis ja s'ha imposat una multa de 25.000 euros per a cada empresa.

L'article 5 de la Llei 24/2015 estableix que les persones físiques o jurídiques que són grans tenidors i entitats financeres, fons d'inversió i entitats de gestió d'actius, han d'oferir un lloguer social als inquilins abans de qualsevol desnonament, d'acord amb el nivell d'ingressos previst en la mateixa llei.

Les infraccions detectades per Consum són per no acreditar documentalment l'oferta de reallotjament social abans d'un desnonament per impagament del lloguer o la hipoteca.

Segons explica Empresa en un comunicat, les inspeccions i sancions confirmen el compromís del Govern “per protegir i defensar els drets de les persones més vulnerables, especialment en àmbits tan essencials com el dret a l'habitatge”. Els controls d'inspecció per donar a la llei continuen oberts.