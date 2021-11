Entitats veïnals i sindicats exigeixen la creació d’un ingrés de subministrament mínim vital

La creació d’una prestació de subministrament mínim vital. Aquesta és una de les deu mesures urgents que haurien de dur a terme els governs de l’Estat espanyol i de Catalunya per rebaixar el preu de la llum, segons un comunicat conjunt firmat per la CONFAVC, CCOO i UGT, on també reclamen que les mesures que ja s’han pres esdevinguin “estructurals”.

Aquesta prestació de subministrament mínim vital serviria per millorar substancialment el bo social elèctric i el bo tèrmic i hauria d’anar articulada amb l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, segons els dos sindicats i la confederació d’associacions de veïns i veïnes.

Demanen també establir un tram de consum a preu reduït en funció dels ocupants de l’habitatge de manera semblant a com es fa amb l’aigua i condonar els deutes de les famílies amb les empreses subministradores quan responen a raons objectives de pèrdua d’ingressos, entre altres mesures.

Des de la CONFAVC, CCOO i UGT assenyalen que “les mesures que està prenent el Govern de l’Estat, que demostren que sí que es podia actuar sobre el mercat elèctric, són positives”, però subratllen que “han de tenir continuïtat i esdevenir estructurals, ja que és evident que el cost de l’energia, i en concret de l’electricitat, es mantindrà elevat a curt i a mitjà termini”.

L’encariment de la llum té conseqüències socials

La confederació d’associacions i els sindicats destaquen que avui en dia la llum és un bé inassequible per a milions de ciutadans i ciutadanes i per tant calen mesures urgents per evitar la pobresa energètica.

“L’encariment de l’electricitat té greus conseqüències socials, també pot ser un obstacle important per a la recuperació econòmica i en la transició vers la sostenibilitat enmig de l’emergència climàtica”, apunten des de la CONFAVC, CCOO i UGT.