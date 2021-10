Aprovat un avantprojecte de llei per evitar el malbaratament alimentari

El Govern espanyol ha aprovat un avantprojecte de llei que pretén evitar el malbaratament alimentari. El ministre d'Agricultura, Luis Planas ha explicat que la norma vol evitar que es llenci menjar, ja que “no hi ha producte alimentari més car que aquell que acaba a les escombraries”.

El 2020 les llars espanyoles van llençar a la brossa 1.346 quilograms d'aliments, una mitjana de 31 quilos per persona. El text vol afavorir les donacions d'aliments dels agents de la cadena alimentària per a consum humà amb donacions a empreses sense ànim de lucre o bancs d'aliments.

Les indústries alimentàries, establiments comercials i d'hostaleria i alimentació hauran de subscriure convenis amb les organitzacions receptores i els aliments que donin hauran de tenir prou vida útil d'emmagatzematge per poder fer-ne un ús segur als destinataris finals. Quan no siguin aptes per a consum humà, s'hauran d'utilitzar com a subproductes per a l'alimentació animal.

Un altre element de la llei és que estableix que els supermercats de més de 400 metres quadrats hauran de tenir zones específiques dedicades a fomentar la venda de productes considerats “lletjos, imperfectes o poc estètics”, però que estiguin en condicions òptimes de consum.

El text també fixa que els restaurants hauran d'oferir la possibilitat sense cost addicional d'endur-se el contingut del plat que el client no hagi consumit i hauran de disposar d'envasos aptes reutilitzables.