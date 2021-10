El 67% dels catalans varia els hàbits per la pujada de la llum però només un 25% creu que els canvis són efectius

El 67% dels consumidors catalans assegura haver modificat algun hàbit a la seva llar durant els darrers mesos per intentar minimitzar l'impacte de la pujada de la llum, segons l'estudi ‘La factura de la llum i els nous hàbits de consum energètic a la llar’ realitzat per l'asseguradora Mutua de Propietarios.

En concret, cinc de cada deu persones creuen que la factura de la llum ha augmentat amb el canvi tarifari i per això han adoptat nous costums com evitar el consum en hora punta (53%), modificar l'horari d'ús dels electrodomèstics (52%) o utilitzar els programes ECO (18%), entre altres. Tot i això, només un 25% considera que els canvis adoptats són efectius, mentre que un 68% creu que han rebaixat “poc o res” la factura de la llum.

“Aquesta relació pot portar als consumidors a adoptar conductes passives davant l'estalvi energètic, generant-se el fenomen conegut com a indefensió apresa, que es manifesta quan una persona sent que és incapaç de modificar alguna situació mitjançant la seva conducta”, ha explicat la directora d'estratègia de l'empresa, Laura López.

La factura de la llum ha augmentat aproximadament en 14,77 euros, segons l'estudi. En concret, el 23% dels enquestats afirma que aquesta ha augmentat entre onze i vint euros mensuals; un 21% entre set i deu euros, i un 22% no sap quantificar l'increment.

D'acord amb l'estudi, un 88% dels consumidors catalans coneix el canvi de tarifes aplicat pel Govern des del passat 1 de juny. Els diferents tipus d'horaris (93%) i la baixada de l'IVA (70%) són els elements més coneguts del canvi tarifari, encara que només un 42% està al corrent de la possibilitat de contractar dues potències diferents per als diferents moments del dia.

Tot i conèixer les mesures, només un consumidor de cada deu ha buscat algun canvi de tarifa per intentar estalviar en la factura de la llum. Un 69% dels consumidors catalans considera que la tarifa contractada, la conegui o no, s'adapta a les seves necessitats i només un 4% ha sol·licitat un estudi de consum elèctric després del canvi de tarifes per a optimitzar la despesa. Per altra banda, la rentadora, el forn i el frigorífic es perceben com els electrodomèstics que més es consumeixen a la llar. Tot i això, només el frigorífic es troba realment entre els tres que més consumeixen.

La preocupació per la factura de la llum no se circumscriu només a l'àmbit de la llar, sinó que afecta també les comunitats de propietaris. En concret, dos de cada deu han convocat reunions per tractar el consum de la llum i un 9% s'han plantejat un canvi de tarifa.

Finalment, l'estudi també revela una constant relació entre l'edat de la persona i la seva aproximació a tots els aspectes tarifaris i de la factura. “Les persones més grans tenen un nivell de coneixement inferior de la factura, són els que menys hàbits han modificat i els que menys creuen que pot afectar el canvi tarifari en el preu final de la seva factura”, explica la directora de l'estratègia de l'empresa.