Més de 1.000 kg de residus recollits en tres punts de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

El passat dissabte 18 de setembre, gairebé 200 persones van recollir més de 1.000 quilograms de residus repartits entre la Reserva natural de s’Albufereta (Illes Balears), Badia dels Alfacs al Delta de l’Ebre (Catalunya) i PNR de la Narbonnaise (Occitània). L’actuació forma part de la iniciativa de l’Euroregió Pirineu-Mediterrània, ‘Let’s Clean Up Europe’, que consisteix en una jornada conjunta de recollida de residus a aquestes tres localitzacions. La iniciativa es va fer coincidir amb el ‘World Clean Up Day’, un programa global dirigit a combatre el problema mundial de la deixalla a les platges.

La jornada es va desenvolupar segons el previst. Als tres punts escollits per l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, l’activitat s’ha iniciat amb la recollida, caracterització i pesatge seguint el protocol habitual de cada regió. A més, han estat presents diferents càrrecs polítics i territorials de les diverses zones.

Gairebé 500 kg de residus recollits al Delta de l’Ebre

Una vuitantena de persones voluntàries han participat durant la recollida de 465 kilograms de residus a la Badia dels Alfacs al Parc Natural del Delta de l’Ebre (Catalunya). Les bosses s’han omplert majoritàriament de plàstic i restes pesqueres.

El director del Parc Natural del Delta de L’Ebre, Francesc Vidal, ha explicat que “aquesta acció pretén donar visibilitat a la problemàtica que hi ha amb la brossa marina i sobretot conscienciar que el més important és no generar aquesta brutícia, intentar reduir la producció de residus i tindre un consum responsable”.

Per la seva banda, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, ha volgut agrair a tots els voluntaris implicats, així com a les entitats que duen a terme aquesta tasca constantment. També ha apel·lat a la indústria i a l’empresa perquè assumeixin la seva responsabilitat.

A més, a banda de la iniciativa organitzada per l’Euroregió Pirineu-Mediterrània, onze municipis del Montsià també han organitzat accions de neteja aquest passat cap de setmana amb l’objectiu d’aconseguir recollir 50.000 peces de residus. Així s’han sumat a la iniciativa ‘Montsia Clean Up Challenge’ que ha impulsat el Consell Comarcal del Montsià juntament amb l’entitat Catalunya Clean Up Challenge.

Recollida de plàstics i microplàstics a s’Albufereta

A la Reserva natural de s’Albufereta (Illes Balears), han participat una cinquantena de persones voluntàries, les quals han aconseguit recollir un total de 295 quilograms de residus, la majoria plàstics i microplàstics.

El director general de Relacions Exteriors CAIB, Antoni Vicenç, ha destacat que l’activitat s’ha dut a terme “en un moment molt important, on aquest espai de cooperació entre la Regió d’Occitània, Catalunya i les Illes Balears s’ha reforçat amb un nou full de ruta pel 2030. El qual posa l’accent, en la necessitat de trobar sostenibilitat ambiental, cultural, social i econòmica”.

A més, el portaveu del GADMA, Bernat Fiol, ha subratllat que els plàstics i microplàstics recollits són elements que no haurien d’estar en aquest entorn i l’estan fent mal bé. Interpel·lant a les cimeres perquè marquin definitivament unes pautes fixes, ja que es necessiten urgentment.

Més d’una seixantena de voluntaris al PNR de la Narbonnaise

Durant l’activitat executada al Parc Natural de la Narbonnaise (Occitània), han participat més d’una seixantena de persones voluntàries. Aquestes han aconseguit recollir un total de 300 quilograms de residus, entre els quals, 80 eren plàstics.

Després de la recollida han intervingut diversos càrrecs polítics, institucionals i territorials de la regió en una roda de premsa celebrada al Palau de Congressos. Entre els quals han destacat les paraules de Didier Codorniu, alcalde de Gruissan i vicepresident primer de la Regió Occitanie.

Let’s Clean Up Europe, una iniciativa promoguda per l’Euroregió

Des de fa uns anys, s’organitzen accions de neteja i sensibilització impulsades pels membres de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM), la qual enguany ha coordinat una acció conjunta a tres parcs naturals de l’Euroregió: a la Reserva natural de s’Albufereta de Pollença (Balears), a la Badia dels Alfacs al Delta de l’Ebre (Catalunya) i al PNR de la Narbonnaise (Occitània).

Els voluntaris s’han mobilitzat de forma simultània, per una acció de neteja i sensibilització, que també ha permès fer arribar les propostes de mesures preventives als càrrecs electes concernits a cada regió.