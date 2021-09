Reutilitzar 1 kg de roba estalvia l'emissió de 25 kg de CO2, segons un estudi de la UPC

L’estudi forma part d’un informe de Modare de Càrites i la consultora LAVOLA sobre la recollida de roba usada a Espanya. L'ha signat l’estudiant d'ESEIAAT Beatriz Rodríguez, amb el seu Treball Final de Grau, dirigit per Enric Carrera, director de l’INTEXTER i professor del mateix centre.

Tot seguit, a molta distància, estarien les fibres acríliques, en les quals els investigadors de l’INTEXTER observen una gran diferència entre la roba reciclable (12,4 %) i la reutilitzable (3,1%), degut a que la roba fabricada amb aquesta fibra es deteriora amb més facilitat. Els investigadors destaquen que aquesta precisió ha estat possible gràcies a una nova metodologia que tritura les peces de roba i uniformitza la barreja.

Pel que fa a les fibres amb què estan fabricades les peces, l’estudi conclou que predomina el cotó, amb un 50% en el cas de la roba reciclable i un 60%, en la reutilitzable. A continuació, segueix el polièster, amb un 30 % en ambdues tipologies. Per tant, la suma de cotó i de polièster representa prop del 80% en el cas de la roba reciclable i el 88 % en la reutilitzable.

La investigació ha utilitzat noves metodologies que permeten més precisió. S'han analitzat prop de 550 quilos de roba procedents de contenidors de la Fundació Formació i Treball, de les quals se n'han desgranat les fibres que les composen, per veure les possibilitats de reaprofitament. Els investigadors han constatat que la mescla de fibres limita les possibilitats de reciclatge. Així i tot, un 62% de les peces s'ha considerat reutilitzable i un 37%, reciclable.

×

: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació