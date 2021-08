Facua calcula que la factura mitjana de la llum se situarà en els 92 euros aquest agost, la més cara de la història

L'associació de consumidors recorda que la factura de la llum a l'Estat ha marcat durant els últims dies valors mai vistos i reclama una intervenció del govern espanyol per frenar-ne l'encariment. “Cal protegir els usuaris dels abusos del sector elèctric”, subratlla.

