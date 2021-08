El preu de la llum arriba a un nou rècord per cinquè dia consecutiu durant l'onada de calor

Per cinquè dia consecutiu, el preu de la llum a l'Estat espanyol marcarà un nou rècord aquest divendres. Coincidint amb l'arribada de l'onada de calor, l'import mitjà del MWh se situarà en els 117,29 euros, una xifra superior als 115,83 euros registrats aquest dijous, segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE).

La franja horària més barata serà entre les quatre i les cinc de la matinada, tot i que el preu serà de 101,52 euros per MWh. El pic més alt serà entre les nou i les deu de la nit, quan l'electricitat es pagarà a 128,54 euros per MWh. Arran de l'increment dels últims dies, són cada vegada més les veus que demanen una reforma de la tarifa de la llum i una rebaixa dels tipus impositius a l'Estat.

Resignació al govern espanyol

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha afirmat que el govern espanyol té “instruments limitats” per revertir l'augment del preu de la llum perquè l'escalada s'està produint per “factors internacionals”. Tanmateix, Montero ha dit que La Moncloa “seguirà treballant sense descans per abaratir el preu de l'energia encara que les causes no siguin nacionals”.

En una atenció als mitjans aquest dijous a Cadis, la ministra d'Hisenda ha dit que l'executiu de Pedro Sánchez està prenent mesures estructurals que tindran efecte “en el mitjà termini” i permetran reduir la factura de la llum “el pròxim trimestre”. “El funcionament del mercat elèctric no es canvia de la nit al dia”, ha argumentat.

A més, Montero ha dit que els consumidors que tenen tarifa regulada s'hauran de “replantejar” quin tipus de contracte fer amb les elèctriques, ja que és aquesta tarifa la que s'està veient perjudicada per l'escalada dels preus majoristes. La titular d'Hisenda ha insistit que el govern de coalició ha heretat la gestió que va fer el PP en l'última dècada.

Foment demana revisar la tarifa

Foment de Treball ha demanat al govern espanyol que prengui “mesures efectives” per reduir el preu de l'electricitat, que durant els últims dies ha registrat els seus màxims històrics a l'Estat. La patronal considera que reducció de l'IVA introduïda per l'executiu –del 21% al 10%- és insuficient i reclama que la taxa impositiva se situï en el 5%, en línia amb altres països europeus.

A banda, opina que cal reformar el sistema de fixació de preus per evitar les recents inflacions, així com avançar en els objectius de descarbonització i neutralitat climàtica. “L'increment de la tarifa elèctrica penalitza la competitivitat de l'economia i perjudica les famílies”, assenyalen des de Foment.

L'organització presidida per Josep Sánchez Llibre considera que ha de canviar el sistema de fixació de preus en el mercat majorista, on la tecnologia de generació més cara és la que fixa el preu de tota l'energia produïda. “Normalment aquesta tecnologia és la que usa gas natural com a matèria primera, i el seu elevat cost produeix una enorme inflació”, apunta.

És per això que demana establir un sistema diferenciat de preus per a cada tecnologia de producció i, mentre que no hi hagi un canvi de model, que sigui l'Estat el que assumeixi els costos associats al règim retribuït específic de renovables. Per Foment, els costos energètics són “un dels principals reptes” que té la indústria per “afrontar la recuperació econòmica” i “mantenir la competitivitat empresarial i l'ocupació”.