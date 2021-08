El Govern impulsarà per primera vegada una línia d'ajudes per a la inserció de persones trans al món laboral

El Govern impulsarà per primera vegada una línia d'ajudes específica per a la inserció de persones trans al món laboral. Segons ha informat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, l'executiu té previst destinar quatre milions d'euros per fomentar l'ocupació d'un col·lectiu que, sovint, “és víctima d'una sèrie de prejudicis que dificulten el seu accés a l'entorn laboral”. Malgrat que Torrent ha reconegut que les ajudes “encara són petites”, també ha subratllat que permetran fer “un pas endavant molt significatiu” en la lluita contra la desigualtat. Les convocatòries per optar a les subvencions es faran públiques a partir del mes d'agost, i el Govern confia poder atorgar-les durant el darrer trimestre d'aquest any.

Les ajudes al col·lectiu trans s'inclouran dins el programa 'Treball i formació', una iniciativa que té com a objectiu formar i acompanyar persones en situació d'atur, especialment en aquells col·lectius que es troben en risc d'exclusió social. Segons ha especificat Torrent, el programa prioritza donar suport a dones víctimes de violència masclista i a dones en situació de vulnerabilitat, com ara aquelles que són discriminades per motius ètnics o religioses o les aturades de llarga durada de més de 40 anys.

El programa compta amb la col·laboració del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), així com diverses entitats sense ànim de lucre d'àmbit local i nacional. A diferència d'altres edicions, el programa disposa d'un pressupost de 21 milions d’euros, una xifra superior als vuit milions d’euros anuals que s'havien invertit en els darrers quatre anys.

Polítiques d'ocupació amb una inversió rècord de 917 milions d’euros

Les ajudes anunciades aquest dimecres formen part del paquet de 917 milions d’euros que va aprovar l'executiu català durant el mes de juliol per fomentar l'ocupació després de la crisi de la Covid-19. La meitat d'aquests recursos seran per a polítiques d'ocupació destinades exclusivament a dones, mentre que la resta seran per al conjunt de la població en general.

“Calen programes que fomentin l'ocupació entre les dones, que concentren el 57,1% de l'atur a Catalunya”, ha destacat Torrent. Segons el conseller, el Govern calcula que les ajudes beneficiaran al voltant de 263.000 dones a tot el país, un 80% més respecte a l'any passat.