Vint famílies de Sucs fan una col·lectiva de panells fotovoltaics per autogenerar electricitat

L'assessorament i acompanyament de les compres col·lectives per part de l'Agència de l'Energia de Lleida és un dels serveis que ofereix la Paeria a la ciutadania, per tal d'accelerar la transició energètica al municipi i contribuir a fer front a l'emergència climàtica. Un altre dels elements importants és la bonificació sobre la quota de l'IBI durant 5 anys, de fins al 50% del cost de la instal·lació.

Aquesta ha estat la tercera compra col·lectiva que s'ha organitzat al municipi de Lleida, després de les de la Bordeta i Raimat. Aquest tipus de compra permet, a banda d'una certa rebaixa dels costos per economia d'escala, una millor organització i informació entre els veïns implicats i l'optimització dels desplaçaments de la gestió, entre altres avantatges, remarca Talamonte.

El regidor de Transició Ecològica de l'Ajuntament de Lleida, Sergi Talamonte, destaca que els “múltiples” beneficis de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum. “A banda de l'estalvi econòmic, eviten emissions de CO2 i contribueixen a mitigar el canvi climàtic, redueixen la dependència de fonts energètiques no renovables i col·laboren a la descentralització de l'energia”, assenyala.

Aquesta setmana s'han començat a fer les primeres instal·lacions al poble, del conjunt de 67,96 kW que s'instal·laran, i aviat els veïns de Sucs ja podran gaudir de l'autogeneració d'electricitat. Amb aquestes instal·lacions, Sucs, amb 120 W/habitant, passa a ser el nucli urbà amb major densitat de plaques fotovoltaiques per l'autoconsum per davant de Raimat, que fins ara encapçalava aquest rànquing, i que té 79W/habitant.

Els veïns de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Sucs, al Segrià, han fet un important pas a l'autoconsum elèctric verd gràcies a una compra col·lectiva de panells fotovoltaics liderat per un grup de vint famílies, que han comptat amb l'acompanyament de l'Agència de l'Energia de l'Ajuntament de Lleida.

