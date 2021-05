Neix Baika, una fira que uneix les noves tendències de mobilitat sostenible i la bicicleta a Vic

El parc Jaume Balmes de Vic acollirà el pròxim 5 de juny la primera edició de Baika, una fira que aplega les últimes tendències de mobilitat sostenible i el món de la bicicleta. Al capdavant de la iniciativa hi ha la cooperativa Aurora, Biciclot i Partee i el seu objectiu és ser un punt de trobada d'empreses i organitzacions que treballen en les últimes tendències de sostenibilitat, consum responsable, proximitat i valors socials. El programa començarà amb una marxa ciclista i també inclourà una zona de jocs i una mostra de vehicles innovadors. També es faran xerrades en un escenari on l'electricitat funcionarà amb persones pedalant.

La zona experimental que s'instal·larà a la fira vol apropar la bicicleta a famílies i entitats. Hi haurà un circuit infantil amb una gimcana on la canalla tindrà un primer contacte amb la bicicleta i un punt d'Inspecció Tècnica de la Bicicleta on es faran revisions i s'oferirà assessorament. També hi haurà un circuit de mostra de vehicles sostenibles, amb bicicletes i tricicles que es podran provar, i tallers per construir una bicicleta a partir de materials recuperats.

Un escenari que funciona pedalant

Hi haurà un escenari on es faran xerrades i taules rodones. L'energia necessària, però, s'obtindrà amb les bicicletes que Pedal Power instal·larà i que requeriran l'ajuda dels assistents, que hauran de pedalar. Entre els participants, hi haurà l'Associació la Clota que parlaran del seu projecte de ràdio ambulant.

També es presentarà el projecte No Limits Bikes, un projecte de rehabilitació social i econòmica a càrrec de la Cooperativa AURORA, la Universitat de Vic i tècnics de l’Ajuntament de Manlleu. Així mateix, hi haurà entitats dedicades a la logística amb bicicleta que compartiran coneixements i experiències. I a la tarda es donarà veu a la iniciativa del BiciBus i la xarxa ciclable d’Osona, amb la participació del col·lectiu Osona amb Bici i Canvis en Cadena, entre d’altres.

Els organitzadors remarquen que l'emergència climàtica pot ser una oportunitat per "reinventar" els models, "posar al centre les persones i tenir cura del planeta". I defensen que la bicicleta pot ser un motor per aconseguir aquesta transformació social a través de projectes innovadors, d’intercooperació i de proximitat que promoguin la mobilitat sostenible. "El número de bicicletes ha augmentat a les ciutats, amb un model de mobilitat més conscient i noves fórmules de cicloturisme ecològic", remarquen.

És per això que Baika vol donar veu a "iniciatives que incentiven un consum responsable, de proximitat i amb valors socials". La fira ha nascut de la mà de la cooperativa Aurora, Biciclot i Partee amb un projecte de noves línies de negoci finançat per la Generalitat i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vic.