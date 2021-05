Entitats ecologistes alerten de “falta d’ambició política” del nou Govern davant de l’emergència climàtica

La Xarxa per la Justícia Climàtica (XJC), de la qual forma part Ecologistes en Acció de Catalunya, alerta d'una "rebaixa política" del tractament de l'emergència climàtica del nou Govern. En un comunicat, les entitats retreuen a l'executiu de Pere Aragonès "falta d'ambició política" en aquest àmbit i argumenten que el que caldria ara és una vicepresidència per a la "transició ecosocial" amb capacitat per "transversalitzar" i "coordinar" l'acció de tots els departaments.

La xarxa demana el "replantejament immediat" d'aquesta gestió i adverteix al Govern que si no rectifica serà "una nova legislatura perduda" que no es pot permetre davant de l'emergència climàtica.

La XJC creu que la gestió de l'emergència climàtica ha estat una "peça de recanvi" que "ha anat erràticament trobant aixopluc primer a Exteriors i finalment en una conselleria sectorialitzada i híbrida amb Agricultura i Alimentació".

Les entitats ecologistes defensen que el nou Govern hauria d'abordar de forma planificada un "decreixement" i fer "un esforç que pensi molt més enllà de les següents eleccions".