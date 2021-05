“És en un moment clau per evitar l’extinció massiva d’espècies en què ens trobem”

La flexibilització de les mesures per prevenir la Covid-19 ha permès organitzar més de 350 activitats durant la Setmana de la Natura, que enguany celebra la sisena edició. La iniciativa posa, un any més, en valor la importància de conservar els ecosistemes i cuidar la natura. Així, del 24 de maig, Dia Europeu dels Parcs, fins al 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, se celebren 15 dies per passar a l’acció en la conservació de la natura.

“És en un moment clau per evitar la sisena extinció massiva d’espècies en la que ens trobem, segons la comunitat científica, i en aquest sentit, és necessària la implicació ciutadana per assegurar la salut dels ecosistemes amb els que convivim”, asseveren a la Xarxa per a la Conservació de la Natura, que promou la campanya i que s’ha convertit ja en un dels esdeveniments d’implicació ciutadana més grans a favor del medi ambient.

Els organitzadors recorden que “la natura és el fonament de la vida: des de l’aigua que bevem, l’aire que respirem, o la vida al sòl que fa possible la nostra alimentació” i assenyalen que la Setmana de la Natura obre les portes, no només a fer activitats puntuals, sinó a conèixer organitzacions dedicades en el seu dia a dia a conservar la natura.

Així, els promotors conviden les famílies que s’incriguin a les activitats a través de la web, on es poden cercar les centenars d’activitats segons el dia, la tipologia, el tipus de públic i l’entitat que la promou. Les associacions i fundacions ambientals organitzen 100 activitats més a través d’accions de voluntariat, com la restauració de fonts, el seguiment d’espècies, recollides de residus o anellaments d’ocells.

A més, les biblioteques organitzen més de 100 activitats arreu del territori, des d’exposicions de llibres de natura, conta-contes, concursos o tallers de construcció de caixes niu o horts verticals. I, alhora, molts ajuntaments també s’han sumat a la Setmana de la Natura amb programes propis, com l’Aplec dels Rius que tindrà lloc a Girona i Lleida durant el 5 i 6 de maig, les portes obertes als horts municipals de Barcelona, o les visites guiades al viver municipal de Mataró, entre moltes altres.

Les escoles també se sumen a la celebració de la setmana i organitzen activitats per fomentar la consciència ambiental de l’alumnat i implicar joves i infants en la defensa del medi ambient. Per exemple, les escoles del Baix Penedès cantaran alhora el 31 de maig una cançó pel planeta. Totes les persones participants a les activitats rebran un braçalet verd com a obsequi.