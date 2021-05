Teletreball i descans, la pandèmia dispara el ‘workation’ en una masia del segle XIII d’Osona envoltada de natura

Mas Vinyoles Hub és una masia del segle XIII situada a tres km de Sant Pere de Torelló (Osona). El projecte va néixer fa deu anys i des de llavors, han posat en marxa un model de negoci que combina turisme rural, espais de ‘coworking’ i la fàbrica d’‘start-up’ de tecnologies netes. "Un coworking enmig de la natura era una oferta trencadora, però fins ara els clients venien a treballar o a descansar" per separat, afirma el cofundador, Ermen Llobet. La pandèmia, però, ha imposat el teletreball i també noves necessitats. I a aquest mas, que funciona amb energies renovables, se'ls han disparat les reserves de ‘workation’, treballar i descansar sense estar de vacances. Una fórmula que permet allargar les estades entre setmana i fora de temporada alta.

A Mas Vinyoles Hub porten des del 2014 oferint l'opció de descans amb unes instal·lacions enmig de la natura i, al mateix temps, les condicions necessàries per treballar. Fins ara, però, les reserves per fer les dues coses juntes —el que durant la pandèmia ha passat a dir-se workation— no acabava de funcionar perquè la gent no hi veia la necessitat. Les reserves als dos allotjaments rurals que tenen a la mateixa finca acostumaven a ser en cap de setmana fora de temporada alta. "Ara, però, sí que tenim gent que combina el treball amb dies de vacances" durant tot l'any, explica Ermen Llobet, el cofundador. I és que la pandèmia mundial i les restriccions han capgirat el món laboral i l'oci. I els treballadors han vist molts avantatges en aquesta combinació.

Aquesta fórmula els ha permès trencar la tendència d'ocupacions només en cap de setmana i allargar les estades. "Hi ha qui ve a fer tres dies de teletreball i després es queda el cap de setmana a descansar", explica el propietari. El turisme internacional no s'ha pogut recuperar encara i els clients són sobretot d'àmbit metropolità.

Llogar espais per treballar

Un altre públic potencial que s'han fixat és el dels treballadors o empreses que necessiten espais per teletreballar. Per Llobet, hi ha moltes persones de la comarca que porten anys desplaçant-se a Barcelona i que ara combinen la feina des del seu menjador. "Fer-ho des de casa té un gran estalvi per l'empresa, però un cost personal pel treballador", afegeix, especialment si no tenen un espai prou ben condicionat. "Nosaltres els oferim un coworking enmig de la natura, a prop de casa seva, amb fibra òptica i amb altres professionals" a canvi de pagar un lloguer. La zona de treball fa uns 200 m2 i també hi ha espais per reunions.

Funciona amb energies renovables

Fa deu anys que Ermen Llobet, enginyer expert en energies renovables, i la seva dona Pepa Bargay, pianista-clavicembalista, van comprar aquesta finca de 60 hectàrees i la masia del segle XIII que estava en mal estat. El disseny dels espais van anar a càrrec de Bargay tot seguint els principis de "respecte" per la tradició però buscant també que fos funcional i especialment sostenible, a partir d'energia solar i biomassa. La masia compta amb una instal·lació de plaques solars al sostre i també una pèrgola que carrega els cotxes elèctrics aparcats, un sistema que els permet ser autosuficients en un 90% i una capacitat de 32kw fotovoltaics entre plaques i bateries. A més a més, la caldera de biomassa, que funciona amb la fusta del bosc de la finca, permet escalfar els diferents edificis amb terra radiant.

Nova ‘start-up’ sobre inversions en borsa en marxa

Recentment s'ha posat en marxa una nova start-up del Mas Vinyoles Venture Factory, el laboratori d'empreses de sectors tecnològics i energies netes. Es tracta de Fintistics, una plataforma dedicada a ajudar a particulars a invertir en borsa i acompanyar-los durant tot el procés. Segons un dels seus creadors, Xevi Vergés, la diferència respecte altres empreses és que han dissenyat un software i una metodologia per "reduir la incertesa" en les operacions.

"Els ajudem en tot el procés, des de cercar oportunitats en productes, analitzar-les i invertir-hi a partir d'eines automatitzades que t'avisen de quan és el millor moment", afirma. Han posat en marxa un web des d'on analitzen dades dels mercats internacionals i elaboren informes amb les probabilitats de "guanyar i perdre". Està pensat per a particulars sense coneixements en borsa però també per a experts. Han començat amb cinc idiomes i un dels mercats estratègics és EUA, on el 50% de la població inverteix en borsa mentre que a Catalunya no supera el 3%.

Vinyoles Venture FActory també ha participat en la posada en marxa d'Exo Dronics i Flock Drone Art BCN, dues empreses especialitzades en l'ús de drons per a activitats professionals i també espectacles lluminosos al cel, respectivament. El mas compta amb una piscina climatitzada, un camp de futbol 5, un bosc i una zona de pícnic. El projecte també inclou una plantació d'herbes aromàtiques que gestiona una empresa d'inserció social.