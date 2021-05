Comença la campanya de control dels mosquits al delta de l’Ebre amb el tractament de 400 hectàrees d'espais naturals

La campanya de control dels mosquits al delta de l'Ebre va començar aquest dilluns amb tractament d'una superfície de 400 hectàrees d'espais naturals. Els tècnics del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (Copate) han prioritzat zones costaneres que s'han inundat per les pluges dels últims dies i la pujada del nivell del mar amb les baixes pressions. Enguany, la campanya ha començat unes tres setmanes més tard que l'anterior. Llavors les condicions creades pel temporal Gloria i la pujada del nivell de la capa freàtica, unida a les restriccions per la pandèmia del coronavirus, van complicar de forma especial els tractaments, que van abastar una superfície rècord de 5.400 hectàrees en espais naturals.

Tot i que disposen de larvicida biològic per tractar fins a 5.000 hectàrees –la mateixa xifra que la campanya de 2020-, els tècnics del Copate no confien assolir les xifres de superfície de l'any passat –per aquestes mateixes dates ja s'havien tractat 1.600 hectàrees-. Les pluges de les últimes setmanes no han estat especialment intenses, si bé les baixes pressions han permès un increment del nivell del mar i la inundació dels arrossars ha saturat d'aigua el terra. "Esperem que la campanya sigui excel·lent com la passada", ha aventurat el director tècnic del Copate, Raül Escosa, tot recordant que les aparents millors condicions garanteixen l'èxit de les operacions.

Durant aquest dilluns i dimarts, amb l'ús de l'avioneta, s'ha aplicat larvicida a la bassa de les Olles, la costa interior de la badia del Fangar, la bassa de l'Arena o el Garxal, a l'hemidelta nord, i de Buda, el Violí, l'Alfacada, el litoral dels Alfacs i l'Encanyissada. Allí hi prolifera una espècie especialment molesta a l'estiu per a la població i també per als turistes.

"És aquell mosquit tan agressiu que la gent coneix, marró, que pica de dia. A l'hivern desapareix però queden els milers de milions d'ous que han dipositat de la campanya anterior. Per això són importants les primeres eclosions larvàries, que no són màximes o absolutes, o amb un tractament et carregaries l'espècie sinó que desenvolupen els ous amb les inundacions, però és imprescindible controlar-les", ha apuntat Escosa.

Al Delta, les zones naturals suposen gairebé una tercera part de les 32.000 hectàrees totals. És en aquests punts, principalment els més pròxims al litoral, on el personal del Copate prospecta de forma constant l'evolució de les larves, sobretot, en el moment que es produeixen inundacions per pluges o crescuda del mar. Amb l'arribada de l'estiu, pels volts de Sant Joan, està previst que s'iniciïn també les actuacions als arrossars perimetrals dels nuclis urbans, on estan previstos tres tractaments aquesta campanya.

"La problemàtica del mosquit té una afectació directa sobre les persones que hi viu i les activitats econòmiques que es desenvolupen. Hem tingut anys complicats com en nuclis turístics com Riumar o Poble Nou han tingut grans afectacions als càmpings, urbanitzacions, cases de pagès i persones que ens venen a visitar. El Delta està de moda i, per les persones qu ens visiten i hi viuen, cal que el mosquit sigui una afectació menor al nostre dia a dia i les nostres activitats econòmiques", ha resumit el president del Copate, Joan Alginet.

Els tractaments per controlar la població mopsquit es financen amb les aportacions dels ajuntaments del Delta, la Diputació de Tarragona, els consells comarcals del Baix Ebre i el Montsià i la Generalitat de Catalunya. Els treballs compten també amb la supervisió del departament de Salut. El pressupost de la campanya, que inclou també les accions en contra de la mosca negra, és d'1,3 milions d’euros.