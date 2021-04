La Federació de Municipis de Catalunya reclama un pla de reindustrialització per “frenar el degoteig de tancaments”

La Federació de Municipis de Catalunya (FMC) ha reclamat un pla de reindustrialització de Catalunya per "frenar el degoteig de tancaments, deslocalitzacions i l'empobriment del teixit empresarial". L'associació ha alertat de la pèrdua de milers de llocs de treball i ha avisat d'un impacte econòmic i social "devastador" en el benestar de tot Catalunya.

Per aquest motiu, la FMC ha reclamat un pla català en favor del sector de l'automòbil que permeti la seva transformació i eviti la pèrdua massiva de llocs de treball. Així mateix, ha demanat la "determinació" del Govern per activar un "pla de xoc" amb polítiques actives de reindustrialització, que reparteixin la riquesa per tot el territori.

La FMC ha manifestat el rebuig al tancament de la planta de Bosch a Lliçà d'Amunt, així com a la resta de tancaments produïts en els darrers mesos. En aquest sentit, ha instat la direcció de l'empresa a replantejar-se les seves decisions i proposar solucions per mantenir l'ocupació i ha demanat a la Generalitat a actuar com a intermediària en el conflicte i buscar una solució per salvar els llocs de treball.

L'associació ha recordat que la decisió de l'empresa tindrà una afectació de 336 treballadors a Catalunya i 100 llocs de treball directes de subcontractes de la mateixa planta. Així mateix, ha assegurat que el 73% de la plantilla acomiadada té més de 50 anys i ha alertat de les dificultats de reinserció al món laboral.

"La FMC apel·lem a la necessària col·laboració de les administracions públiques en el compromís d'activar les mesures necessàries per evitar aquest i altres tancaments que es puguin continuar produint en un futur, en la mateixa dinàmica de deslocalitzacions, i exigim als governs d'Espanya i a la Generalitat, així com a la resta de les administracions públiques, plans de viabilitat que possibilitin la permanència de les indústries al territori", ha assegurat l'associació en un comunicat.

Així mateix, ha reclamat als diferents governs competents modificar les normatives legals que faciliten les deslocalitzacions i ha mostrat el suport als treballadors davant aquesta "penosa situació".