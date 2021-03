Es creen 149 noves cooperatives socials a Catalunya el 2020 malgrat la pandèmia

Un total de 149 noves cooperatives es van crear a Catalunya el 2020 malgrat el context de pandèmia, segons dades del Registre de Cooperatives dins el balanç anual del Programa d'Economia Social. En paral·lel, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va acompanyar 890 nous projectes d'economia social l'any passat.

D'aquests projectes, s'han constituït 131 noves empreses d'economia social, de les quals 71 són cooperatives. Aquestes noves organitzacions van inserir 543 treballadors (333 dones i 210 homes), a les quals s'hi sumaran persones d'altres iniciatives com els Projectes Singulars. L'economia social dona feina a més del 10% de la població activa i aporta el 8% del PIB de Catalunya.

13 cooperatives a l'Alt Pirineu en tres anys

El director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives, Josep Vidal, ha posat en valor la territorialització dels projectes sorgits amb suport del programa. Segons Vidal, la territorialització s'ha revelat com "un dels elements estratègics clau per al desenvolupament de l'economia social i solidària".

"Amb l'impuls de la xarxa d'ateneus cooperatius i de projectes singulars hem consolidat l'ecosistema de foment de l'economia social amb excel·lents resultats", ha afegit el director general d'Economia Social. Fins i tot en territoris poc proclius a la creació de cooperatives, com l'Alt Pirineu, s'han creat 13 cooperatives en els últims tres anys; el Berguedà, amb 11, o les Terres de l'Ebre, que ha duplicat el nombre de cooperatives creades respecte l'any anterior.

En els últims quatre anys, arran de la implementació del Programa d'Economia Social del Departament amb el format actual, s'han creat a Catalunya 741 noves cooperatives, segons dades del Registre de Cooperatives. Només el 2020, arran de la crisi econòmica i social de la covid-19, el ritme de creixement del nombre de cooperatives s'ha estancat lleugerament. Amb tot, en demarcacions com la de Girona, el ritme es va mantenir i es van constituir les mateixes cooperatives que el 2019.

Més de 3.000 activitats dels ateneus cooperatius en plena pandèmia

En el context complex derivat de la pandèmia, els ateneus cooperatius s'han adaptat al nou escenari i han generat un conjunt d’accions per donar-li resposta. El 2020 van tenir lloc més de 3.200 activitats de foment de l'economia social, bona part dels quals es van poder adaptar a l'entorn virtual, amb un increment significatiu del nombre de participants, que va pujar a 12.802.

El Programa d'Economia Social es complementa amb 13 actuacions transversals de foment de l’economia social i cooperativa en l’àmbit educatiu i universitari, la formació i la gestió i la promoció i difusió. En aquests programes hi ha implicades sis universitats i una escola de negocis, i van participar en les activitats organitzades un total de 26.615 persones. Així, les activitats i formacions van rebre un total de 39.417 participants.

La Xarxa d’Ateneus Cooperatius de Catalunya, creada el 2016, s'ha consolidat com referent del foment de l'economia social a cadascun dels territoris. Entorn dels 14 ateneus hi treballen 130 entitats públiques i privades agrupades en aliances, i 270 entitats col·laboradores més, en un exercici d'intercooperació que ha donat com a fruits el naixement i consolidació de diversos projectes cooperatius en els últims anys en comarques on hi tenien escassa presència.

Un centenar de Projectes Singulars per generar ocupació

Als 14 Ateneus Cooperatius que inclou el Programa d'Economia Social, el 2020 s'hi ha sumat un centenar dels anomenats Projectes Singulars, i diversos programes transversals. Entorn seu pivoten les polítiques del Govern de foment de l’economia social i de generació d’ocupació en aquest àmbit. El pressupost final d'aquestes polítiques ha pujat a prop de 14 MEUR, dels quals 8,9 MEUR van ser destinats als Projectes Singulars i 3,9 MEUR als Ateneus Cooperatius.



Més de 4.000 cooperatives a Catalunya i 40.000 llocs de treball



L'economia social comprèn totes les formes d'activitats econòmica que tenen com a finalitat la resolució d'una problemàtica social o la satisfacció de les necessitats econòmiques dels seus associats, prioritzant el benestar d'aquestes persones per davant de la generació de capital. Actualment, segons dades del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, l'economia social dona feina a més del 10% de la població activa, aporta el 8% del PIB del país i agrupa a unes 19.000 entitats, que associen i presten atenció a unes 5 milions de persones. La fórmula cooperativa, amb més tradició a Catalunya, inclou més de 4.400 cooperatives existents, i més de 40.000 llocs de treball.