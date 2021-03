La bicicleta és l'únic transport que supera els nivells prepandèmia amb pics de demanda un 20% superior a Barcelona

La bicicleta és l'únic mitjà de transport que supera els nivells prepandèmia amb pics de demanda que superen en un 20% les dades d'abans de la covid, segons ho ha constatat l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en un webinar aquest divendres. En canvi, el transport públic continua sense recuperar-se i la demanda es manté a la meitat de l'habitual. El vehicle privat s'utilitza un 20% menys des de l'inici de la covid. Malgrat que la por als contagis, la disminució de la vida social i el teletreball castiguin a curt termini l'ús del transport públic, i que es pot traslladar en una disminució d'un 20% de la demanda aquest any, l'ATM confia que a llarg termini no es veurà un descens estructural i es mantindran les previsions d'usuaris.

El director de l'àrea de mobilitat de l'ATM, Lluís Alegre, ha assegurat en una jornada online que "la mobilitat d'oci es recuperarà" així com els desplaçaments relacionats amb els estudis. El component que pot quedar més tocat és el de la mobilitat laboral que es pot substituir per teletreball, però són uns tipus de desplaçaments que "no són majoritaris" en el conjunt del transport públic.

"Hi haurà un petit retard, però arribarem a nivells semblants als que tenim planificats perquè hi ha altres elements, com les polítiques de mobilitat sostenible que s'estan aplicant de manera molt potent. (...) A curt termini sí que tindrem una caiguda al voltant d'aquest valor —un 20%—, però a llarg termini la incidència serà molt poca", ha afegit Alegre.

El 83% de les empreses reclama millores a la xarxa pública

L'ATM ha presentat un estudi de mobilitat laboral en temps de pandèmia elaborat a partir d'entrevistes a responsables de recursos humans i gerents de 211 empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona per determinar com està impactant la Covid-19 en els desplaçaments dels treballadors. Dos terços de les empreses que han respost implementen teletreball regular; un terç de les enquestades han reduït radicalment tots els desplaçaments i una de cada deu ha deixat enrere l'horari fix per fer-ne un de flexible.

En línia amb les previsions de l'ATM, les companyies preveuen que un cop superada la crisi sanitària aquesta reducció de la mobilitat de treballadors es situarà en un punt intermedi entre la situació actual i la d'abans de la Covid-19. Les empreses preveuen continuar fent teletreball però en menor mesura que actualment i reduir els viatges per visites o reunions que no siguin prioritaris. L'estudi també ha detectat que el 3% de les empreses han fet recomanacions específiques a la plantilla de no fer servir el transport públic.

De cara al futur, el 83% de les empreses reclamen millores en el transport públic, en la freqüència i en les connexions a punts allunyats del centre. Prop de la meitat (48%) de les companyies exigeixen ajudes per aparcaments de vehicles, especialment per als cotxes. La meitat dels centres de treball tenen dificultats d'aparcament i veuen els Park&Ride en estacions de tren properes als domicilis dels treballadors com una bona solució. D'altra banda, hi ha expectatives d'ajuda per nous punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, més carrils bici o per ajudes a la compra de patinets o bicicletes en el 33% de les empreses enquestades.