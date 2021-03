El 57% dels barcelonins estan exposats a nivells de soroll iguals o superiors als considerats negatius per l’OMS

El 57% de la població de Barcelona està exposada durant tot el dia a nivells de soroll de trànsit iguals o superiors als que l'OMS considera negatius per a la salut (53 dB Lden) i un 27% de la població ho està a nivells molt per sobre d'aquest llindar (65 dB Lden o més). Així ho recull un estudi elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

El treball estima que a la ciutat més de 210.000 persones pateixen una molèstia intensa (afectació emocional, psicològica i social severa) a causa del soroll, que més de 60.000 persones pateixen un trastorn greu de la son i que hi ha al voltant de 130 morts anuals per malaltia cardiovascular atribuïbles a l'exposició crònica al soroll ambiental. L'impacte es concentra als barris cèntrics.

Segons el mapa de soroll ambiental, els veïns de l'Eixample són els més exposats a nivells alts de soroll de trànsit. No obstant això, l'estudi de les desigualtats socials mostra que tot i que els barris amb rendes més altes tenen més població exposada a nivells alts de soroll ambiental, la percepció de soroll dins de l'habitatge és superior als barris de menor renda. La principal font de soroll durant el dia és el trànsit rodat, però també hi ha altres factors com ara les obres, l'oci nocturn i els diferents usos de l'espai públic.

Limitadors de so en locals o altres mesures

Per reduir l'impacte acústic, l'Ajuntament confia en mesures que ja s'estan implementant, com ara la reducció de la velocitat de conducció en algunes vies, la pacificació d'entorns escolars o avançar cap a una flota municipal de vehicles que sigui sostenible. Ara bé, també preveu aplicar altres mesures, com ara pavimentació amb asfalt sonoreductor, limitadors de so en locals d'oci nocturn, campanyes de sensibilització o més control i reducció de l'impacte acústic de les obres i limitar l'horari de les activitats sorolloses, a través de l'actualització del Manual de Qualitat d'Obres.

D'altra banda, en relació a la percepció de soroll dins de l'habitatge, que és superior als barris de menor renda, es facilitaran ajudes per incrementar l'aïllament en edificis residencials i es preveu, entre altres, incorporar criteris acústics en els plans urbanístics.

Seguiment de l'impacte

Per fer el seguiment d'aquestes mesures, l'Ajuntament de Barcelona adquireix 20 nous sensors de so per col·locar-los en aquells espais o zones on s'hi ha implementat canvis urbanístics importants per poder-ne fer l'avaluació pertinent: superilles, eixos verds, carrers pacificats, reducció de carrils de circulació, etc. Aquests 20 nous equips s'afegiran a la xarxa actual de 133 equips que té la ciutat i que permeten vigilar i controlar els nivells acústics.