La IAEDEN alerta que hi ha sis propostes de parcs eòlics a l’Alt Empordà i reclama la derogació del decret

La IAEDEN-Salvem l'Empordà alerta que segueixen proliferant els projectes de renovables a l'Alt Empordà "sense cap control" i que a hores d'ara hi ha sis propostes de parcs eòlics concentrats, sobretot, als municipis de La Jonquera, Cantallops, Agullana, Capmany, Darnius i Biure. En el cas de la fotovoltaica, diuen que sobre la taula hi ha el projecte aprovat de parc solar a l'Escala i que n'hi ha d'altres de repartits pel territori.

"El més nou, és el que es vol situar als termes de Navata, Cabanelles, Ordis i Vilanant amb un total de 49 panells", remarquen els ecologistes en un comunicat. L'entitat alerta, a més, que han sabut que la Generalitat està tramitant una "reforma del decret" per "regular" millor la situació actual.

Una reforma que, afirmen, preveu eliminar "l'única eina que tenen a dia d'avui els municipis afectats": "La implantació d'una moratòria d'una a dos anys mentre es reforma el POUM". " És a dir, es busca que el que hauria de ser un element clau de la transició energètica (la capacitat dels municipis per decidir com vol fer-la al seu territori) quedi eliminada envers una decisió imposada des de Barcelona", asseguren. Per tot plegat, tornen a reclamar la derogació del decret, una moratòria de tots els projectes aprovats i una "planificació energètica" de país.

"Les renovables es segueixen imposant al territori sense cap tipus de planificació prèvia i de forma caòtica, únicament responent als desitjos de les grans energètiques", asseguren al comunicat. En aquest sentit, diuen que, a hores d'ara, hi ha sis propostes de parcs eòlics concentrats als municipis de l'Albera. D'aquests, asseguren, quatre els promou Endesa i dos Aewindcat 1 Pan SL, "una empresa creada fa deu mesos, filial de l’empresa extremenya Alter Enersun SA".

Segons els ecologistes, de tots aquests parcs projectats només el parc eòlic Galatea a La Jonquera té aprovada la viabilitat de l'emplaçament i la resta encara s'estan tramitant. L'entitat diu que amb els altres s'ha fet una "fragmentació" per "dividir" el "fort impacte ambiental" però que, en realitat, els projectes Galatea, Cronos i Terrades (entre La Jonquera i Capmany) serien, en realitat, "un macroprojecte de 19 molins de 200 metres d'alçada amb un total de 99MW de capacitat productiva". També se'n projecta un amb dos molins de 200 metres–un dels quatre promoguts per Endesa- a tocar de Llançà.

A IAEDEN asseguren que la situació de la fotovoltaica és "molt diferent". I és que, tot i que hi ha diversos projectes distribuïts pel territori, els dos més importants es concentren a l'Escala i a Navata, Cabanelles, Ordis i Vilanant. "Aquesta situació es dona pel fet que des de la Generalitat han canviat els criteris d'exposició pública de tots els projectes d'energies renovables, fent encara el procés més opac de lo que era fins ara", afirmen

En relació a això, diuen que només es comuniquen a les persones interessades quan, a banda de la sol•licitud de viabilitat d'emplaçament, també es demana un abast de l'avaluació d'impacte ambiental. Això, a la pràctica, implica que "s'estiguin aprovant ubicacions de parc solars –sobretot– sense que des de la societat civil puguem conèixer les dimensions i efectes ambientals d'aquests projectes". A més, recorden que també s'ha plantejat la possibilitat de crear un parc eòlic marí a la zona del golf de Roses.