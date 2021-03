Una dècada lluitant contra una planta aquàtica invasora a l'embassament de la Torrassa, a la Guingueta d'Aneu

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i l'Ajuntament de la Guingueta d'Àneu fa més d'una dècada que lluiten contra una planta aquàtica invasora a l'embassament de La Torrassa, a la Guingueta d'Àneu (Pallars Sobirà). Es tracta de l'Elodea (Elodea canadensis) originària d'Amèrica del Nord que des de la seva introducció no ha deixat de propagar-se per tots els marges de l'embassament.

Aquesta planta ha desplaçat les altres plantes aquàtiques existents i ha posat en perill la salut de l'ecosistema aquàtic. Enguany ja ha començat una nova campanya de neteja i operaris amb rascles, forques i carretons eruga treballen per retirar aquesta planta. Es preveu que en retirin unes 20 tones.

L'embassament de La Torrassa és un destí de turisme de pesca i la presència d'aquesta planta dificulta la pràctica d'aquest esport, igual altres com el caiac. Jordi Pallé, alcalde de la Guingueta d'Àneu, ha destacat l'impacte negatiu que suposa aquesta planta per altres espècies, per l apesca i pel turisme.

La cua de l'embassament, coneguda amb el nom de la Mollera d'Escalarre, és un enclavament inclòs al Parc Natural de l'Alt Pirineu, de gran valor natural per ser zona de pas d'ocells aquàtics migradors i per la presència de la planta aquàtica Hippuris vulgaris, espècie protegida pel Catàleg de flora amenaçada a Catalunya.

Marc Garriga, director del Parc Natural de l'Alt Pirineu, ha explicat que la invasió de l'Elodea suposa "un risc important" per la supervivència d'aquesta espècie, ja que competeixen en el mateix espai.

Els treballs de retirada d'aquesta planta invasora es fan anualment des de fa més de deu anys. Garriga ha dit que es tracta "d'una mesura insuficient" per "erradicar" aquesta planta i ha destacat la importància d'actuar-hi cada any "preventivament" fins a arribar a una solució definitiva.

Per arribar a erradicar aquesta planta fa falta una obra de "molta envergadura". Garriga ha explicat que s'hauria de retirar aproximadament un metre de sediments als marges del pantà on hi ha la planta. Per Garriga és vital que la companyia Endesa, gestora de l'embassament, i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) s'impliquin en aquesta obra.

Les plantes d'elodea necessiten aigües calmades i netes per créixer, sempre submergides a l'aigua, excepte les flors. Es desconeix com es va introduir aquest vegetal a l'embassament de la Torrassa els anys noranta. El director del Parc Natural de l'Alt Pirineu ha explicat que possiblement, va ser similar al que va ocórrer en altres indrets d'Europa, on va arribar-hi procedent de la neteja d'aquaris, transportada a través d'embarcacions o de les botes dels pescadors.

Aquesta espècie està inclosa al Catàleg d'espècies exòtiques invasores, aprovat l'any 2013. Per aquest motiu està prohibida la seva introducció en el medi natural, possessió, transport, tràfic i comercialització en centres especialitzats.