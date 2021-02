Entitats animalistes denuncien la Generalitat per presumpte incompliment de la normativa que protegeix gossos de caça

Diverses organitzacions en defensa dels animals i la natura han denunciat la la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat per presumpte incompliment de la normativa que protegeix gossos de caça. Segons expliquen en un comunicat, el Departament ha reinterpretat la normativa de caça de manera "contrària" a la llei per donar més "privilegis" als caçadors. El Departament de Territori i Sostenibilitat, però, ha assegurat que la denúncia es basa en acusacions "que no s'ajusten a la realitat".

Per això, demanen a la Fiscalia de Medi Ambient que investigui i actuï "amb diligència", ja que consideren que es contradiu la normativa vigent i no es garanteix el benestar dels animals. Com a exemple, es queixen que es permeti l'amputació d'orelles i cues "per motius científics o de maneig" o que allò considerat maltractament s'adapti per als gossos de caça.

La "reinterpretació" que es fa des del Govern sobre la normativa vigent també permet, segons les organitzacions denunciants, mantenir fins a 20 gossos de més de vuit mesos i un nombre indeterminat de cadells sense necessitat d'estar inscrits en el registre de nuclis zoològics. Com a resultat, asseguren, els gossos es trobaran en llocs que no tindran l'obligació de comptar amb les condicions mínimes exigides als nuclis zoològics. A banda, diuen, es concedeix permís per utilitzar gossos de races considerades potencialment perilloses a les batudes.

Segons les entitats ecologistes i animalistes, hi ha dues instruccions signades pel Director General del Cos d'Agents Rurals i pel Director General de Polítiques Ambientals del Medi Natural que concreten aquestes reinterpretacions de la normativa i que es van fer arribar al Cos d'Agents Rurals encarregats de fer-la complir a través de l'aixecament d'actes per infracció.

Les organitzacions consideren que "realitzar una interpretació jurídica contrària a la llei i remetre-la a aquells que l'han de fer complir, podria ser susceptible de delicte ja que amb la seva actuació, està generant un greu perjudici en el benestar animal i en la persecució d'il·lícits administratius o inclús penals".

Per aquest motiu, les entitats s'han unit per denunciar davant de la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona els fets, que consideren "molt greus". Al mateix temps reclamen que la Generalitat desestimi els "privilegis" oferts a un sector que manifesta "una manca de sensibilitat en l'ús de gossos, una gran amenaça per la fauna i la gestió sostenible del medi natural, així com la perillositat que també representa per a les persones". Les entitats implicades en la denúncia són FAADA, Ecologistes en Acció de Catalunya, AnimaNaturalis, Fundació Fauna, ADDA, DEPANA , AVDA i Lex Ànima.