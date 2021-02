L’economia social i solidària proposa deu mesures per fer front a la crisi socioeconòmica

El document assegura que l'ESS a Catalunya té contractades a més de 140.000 persones que, com molts altres sectors, estan patint l'impacte econòmic de la crisi sanitària. En aquest sentit es concreten deu propostes pel reconeixement i reactivació del moviment.

L’Associació Economia Social Catalunya, màxima representant del moviment de l’economia social i solidària a Catalunya, defensa que davant l’actual emergència social, sanitària i econòmica i l’afectació del teixit empresarial del país “cal erigir i compartir un nou model econòmic basat en una economia plural transformadora”. Per això, ha elaborat un document amb deu recomanacions per reactivar el seu àmbit.

