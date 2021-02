Ecologistes en acció denuncia la deixadesa de la Generalitat amb la conservació de les zones humides de Catalunya

Ecologistes en acció ha denunciat aquest dimarts la deixadesa de la Generalitat amb la conservació de les zones humides de Catalunya. L'organització demana al pròxim Govern un "compromís ferm" amb la conservació d'aquests hàbitats "tan importants i vulnerables" i reclama que es tramiti "d'urgència" un pla de conservació per a cadascuna de les conques hidrogràfiques del país. També veu necessari disposar de mitjans "humans i econòmics" per gestionar i protegir els espais. La petició arriba coincidint amb el Dia Mundial de les Zones Humides, en el marc del qual els ecologistes volen recordar la "deixadesa" de la Generalitat durant els darrers 30 anys.

L'organització ha lamentat a través d'un comunicat "la greu irresponsabilitat" cap a uns ecosistemes on viuen i es reprodueixen el 40% de les espècies de plantes i animals del país. A més, ha recordat que es tracta d'espais que depuren l'aigua dolça, ajuden a protegir la ciutadania enfront del canvi global, proporcionen aliments i són font de futures medecines.

Els deltes de l'Ebre, del Llobregat, de la Tordera o desembocadures com les del Ter, el Fluvià o la Muga són alguns dels aiguamolls "més valuosos i coneguts". Tot i això, segons els ecologistes, la majoria s'enfronten a greus problemes "de conservació" a causa de l'urbanisme, la contaminació de l'aigua, la sobreexplotació dels recursos o la presència d'espècies exòtiques invasores, vinculades al canvi climàtic.

Ecologistes en acció també assenyala que les zones humides estan protegides per la Llei 12/1985, però només de forma genèrica, i també per la legislació d'aigües (RDL 1/2001). En aquest sentit, les lleis "obliguen" a l'administració ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat) i l'administració hidràulica (ACA) a coordinar-se per garantir la conservació "dels seus valors naturals i paisatgístics".

És per això que l'organització adreçarà una petició formal per tal de reclamar "accions urgents i contundents" per a la conservació d'aquests espais.