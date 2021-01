El temporal Filomena esborra del mapa més de la meitat de la barra del Trabucador

No ha passat ni un any des que el temporal Gloria tornés a posa en evidència la fragilitat extrema de la barra de Trabucador que un nou episodi de mal temps ha acabat esborrat pràcticament del mapa la meitat de l'istme. El temporal Filomena, que ha assotat també la costa del Delta de l'Ebre, ha provocat mitja dotzena de trencaments, alguns de diversos centenars de metres d'amplada, on el mar penetra lliurement a l'interior de la badia dels Alfacs, desdibuixant totalment les obres d'emergència executades fa uns mesos. Tot i que els canals no són tan profunds com en l'anterior episodi, l'accés a la punta de la Banya i les salines de la Trinitat per terra és gairebé impossible: únicament amb vehicles especials i de gran alçada.

La seixantena de persones que encara treballar a les instal·lacions de les salines han hagut d'accedir-hi per mar. Des de la plana deltaica, arribar a la punta de la Banya només és possible amb camions especials o tractors de grans dimensions. A partir del tercer quilòmetre d'istme i fins l'entrada de les salines bona part del trajecte es fa dins de l'aigua i superant canals: en són mitja dotzena, des d'alguns d'unes desenes de metres fins els més grans, de diversos centenars. En alguns punts la fondària supera de bon tros el metre i es fa perfectament visible com les ones esmorteïdes del temporal penetren a l'interior de la badia arrossegant la sorra de la barra.

Després d'haver patit tres o quatre episodis addicionals d'abast més reduït durant la primavera i la tardor passades, el trencament provocat per Filomena torna a ser de grans dimensions. A l'espera de finalitzar les valoracions més precises sobre l'impacte, es tracta d'un episodi que només ha estat superat pels efectes del Gloria, fa un any. "Podria ser l'afectació més gran de la barra des que en tenim constància. Ens en recordarem molt de temps", ha apuntat el director tècnic de la Taula de Consens del delta de l'Ebre, Rafa Sánchez.

Ja no queda pràcticament ni rastre de l'actuació d'emergència executada abans de l'estiu per la Direcció General de Costes, que va invertir 700.000 euros abocant-hi 120.000 metres cúbics de sorra per crear una franja de 50 metres d'ample. Novament, l'empresa que gestiona les salines, Infosa, espera iniciar de nou, pel seu compte, les actuacions per recuperar el camí durant els pròxims dies. Seran tasques que s'allargaran durant setmanes o mesos, reconeix el seu gerent, Joan Sucarrats

"Ha fet molt de mal. Tot això unit al fet que estem en plena campanya de desglaç. Amb comandes de 8.000 tones pendents de servir i molts consells comarcals i ajuntaments a l'espera de rebre sal per fer manteniment a les carreteres però no els hi podem subministrar, perquè no podem treure la sal de les salines. Perdem una campanya bona per nosaltres que era la del desglaç", apunta. L'empresa assegura haver posat de la seva butxaca, fins aquests moments, més d'un milió d'euros en actuacions per mantenir el pas a través de la barra.

La manca de voluntat política

En aquest sentit, Sucarrats lamenta la manca d'iniciativa de les administracions a l'hora de posar sobre la taula i executar solucions més duradores per a la integritat de l'istme i de la morfologia del Delta en general. "És una llàstima veure com les administracions es tiren la culpa d'uns als altres. La Generalitat té una partida de 6 milions d'euros pendent d'executar i al final pensem que no és un problema de que si Madrid dona o no l'autorització d'emergència, sinó un problema de voluntat política, també del Ministeri –de Transició Ecològica- de prendre's seriosament el problema que té el Delta, que no és només des del temporal Gloria. Ve de molt enrere i la inacció des les administracions., històricament, ha estat total", referma.

La Taula de Consens, organisme impulsat per les comunitats de regants i ajuntaments del Delta, exigeix que la reconeguda urgència es faci efectiva, d'un cop per totes, sobre el terreny. "Les actuacions d'emergència arran del Gloria no van deixar el Delta com estava abans. Necessitem tornar al Delta a una situació que es pugui defensar davant d'aquestes tempestes", ha apuntat el director tècnic de l'ens, Rafa Sánchez, qui també ha recordat la necessitat de "canviar el xip", assumint actuacions més planificades i fora de la urgència com l'aportació de sorra de forma més massiva amb l'ús de dragues així com la recuperació de sediments dels embassaments.

El Govern clama a l’Estat per la protecció del Delta

El Govern tornarà a demanar a l'Estat la creació d'una comissió mixta per actuar d'urgència i a mitjà i llarg termini al delta de l'Ebre. Ho farà el vicepresident amb funcions de president del Govern, Pere Aragonès, amb una trucada telefònica, "dimarts mateix, si és possible", al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, a la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. Després de l'enèsima reunió aquest dilluns amb representants del Govern, la Taula de Consens s'ha mostrat "indignada" per "la gran falta d'entesa" entre les dues administracions, però han coincidit en demanar al govern espanyol que deixi de treballar "unilateralment" i faci seu el "possibilista" Pla Delta.