Catalunya Ràdio estrena el podcast setmanal ‘Tast vertical’ per potenciar el producte de proximitat

Així mateix, ha volgut subratllar que també hem d'aprendre que "els aliments són estacionals". "La meva obsessió és que al final qualsevol ciutadà de l'àrea urbana que mossegui un préssec de Lleida, una poma de Girona o un bon entrecot ha de voler conèixer qui és aquell pagès o ramader que hi ha al darrere", ha explicat.

A més, ha afegit que la seva voluntat és "intentar que tota aquesta gent que està fent vi, però també la que està fent formatges i menjar bo a Catalunya pugui tenir una sortida en aquest programa".La consellera ha considerat que els consumidors "hem d'exigir" quan anem a comprar perquè "hi tenim molt a dir".

El programa Tast vertical forma part de la programació d'estiu de Catalunya Ràdio des de fa set temporades i el dia de Sant Esteve estrenarà aquest nou format. Moliner ha dit que es tracta "d'un programa de vi que intenta explicar l'amor que tenim per aquesta cosa tan complexa i extraordinària" que "com més en saps menys en saps".

"Tenim una cosa immensa en aquest país que són els productors", ha reflexionat aquest migdia a Catalunya Ràdio tot afegint que "hem de descobrir qui hi ha darrere d'aquests aliments i sobretot comprar-los i menjar-los, perquè són boníssims". En el mateix sentit Moliner ha dit que "és també una qüestió ecològica" perquè "és important que no vinguin en avió".

Catalunya Ràdio estrenarà el 26 de desembre el podcast ' Tast vertical '. Un espai presentat per Empar Moliner que pretén potenciar els productes de proximitat i, en especial, el món del vi i el cava. El programa serà setmanal i compta amb el patrocini del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i segons la consellera Teresa Jordà vol "posar en valor allò que tenim".

