El ‘Calendari dels Pagesos’ celebra el seu 160 aniversari i pronostica un “cultiu fèrtil” el 2021

El ‘Calendari dels Pagesos’ celebra el seu 160 anys i pronostica que, pel que fa al cultiu, el 2021 serà “fèrtil”. L’almanac, que ja és a la venda als quioscos i a les llibreries, ofereix informació agrícola, astronòmica i sobre la cultura i les tradicions catalanes. Així, per exemple, pel que fa a l’astronomia, recorda que el 10 de juny hi haurà un eclipsi anular de sol, que serà visible com a parcial des de Catalunya.

D’aquesta manera, el calendari arriba al número 160, i inclou consells per fer un hort urbà, un calendari de pràctiques agrícoles, sembres i plantacions, un calendari de fruites i verdures de temporada, el santoral i les dates de les fires, mercats setmanals i festes majors de tots els municipis de Catalunya.

També s’hi troba una poesia per a cada mes de l’any i el Judici de l’any, escrit per Anaís Falcó i Christian Simelio, amb el més destacable que ha succeït durant aquest any 2020 que ja es troba a la recta final. Un dels al·licients del Calendari dels Pagesos és la Roda Perpètua, que reprodueix a la portada. Ideada pel frare Domènec Varni i publicada pel frare Miquel Agustí, prior del Temple de Perpinyà, l’any 1617, la Roda Perpètua pronostica quins anys seran fèrtils, molt fèrtils, estèrils i molt estèrils. Pel que fa al cultiu, el 2021 serà fèrtil.

La publicació catalana que fa més anys que s’edita

El Calendari dels Pagesos és la publicació en llengua catalana que fa més anys que s’edita ininterrompudament. Va néixer l’any 1861 a la llibreria i impremta Casa Llorens, situada al costat del mercat de Santa Caterina, avui desapareguda. En aquell temps Barcelona acabava d’enderrocar les muralles que la cenyien i projectava l’Eixample.

Aquest calendari del 2021 fa un recorregut per tota la seva història. També conté diverses poesies d’Estanislau Tomàs i Morera, que van publicar-se en aquest almanac que va dirigir del 1975 al 2014. Així mateix, inclou un calendari de paret, amb les festes i llunes de tot l’any, i diversos articles de temes d’actualitat.

S’hi dediquen articles a la importància de menjar aliments primaris poc adulterats i processats, ecològics, de proximitat i de temporada, de comerç just i sostenibles, i de fer exercici, si pot ser a l’aire lliure, escrit per Montse Pijuan; sobre el malbaratament alimentari i la cuina dels aprofitaments, escrit per Pep Salsetes; sobre la novel·la Héctor Servadac, de Jules Verne, que narra un viatge a través del sistema solar damunt d’un cometa, escrit per l’editor del calendari, Joan Tomàs; sobre les propietats del romaní, escrit per Pilar Comes i Solé; sobre les feines al bosc temps enrere, escrit per Antoni Gimeno i Josep Cot; i, finalment, sobre la promoció de les llavors de varietats locals fetes al país, una aportació de la cooperativa Les Refardes, entre d’altres.