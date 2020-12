Catalunya tindrà una oficina d’anellament científic d’ocells amb anelles pròpies

Catalunya tindrà a partir d'ara una oficina d'anellament científic d'ocells amb anelles pròpies, segons l'Institut Català d'Ornitologia (ICO). Aquest nou remitent, nom que es dona a la peça metàl·lica que es col·loca a les potes dels ocells per identificar-los, ha estat reconegut oficialment per Euring, la Unió Europea per l'Anellament Científic d'Ocells.

L'ICO destaca que es tracta d'un reconeixement a la "feina exemplar" que s'ha fet a Catalunya en aquest camp en els darrers 45 anys. El remitent es presentarà dijous a Ca l'Andreu, a Tiana (Maresme), l'indret on el 1975 va començar la pràctica regular de l'anellament científic d'ocells a Catalunya, i en el marc de la presentació s'anellarà els primers ocells amb el remitent de l'ICO.

L'anellament científic d'ocells és un mètode d'estudi basat en el marcatge individual dels ocells. Qualsevol registre d'un ocell anellat, ja sigui a través de la seva recaptura i posterior alliberament, o bé un cop s'ha trobat mort, ofereix gran quantitat d'informació sobre la seva vida, asseguren des de l'ICO. L'entitat afegeix que l'anellament és una de les tècniques més efectives a l'hora d'estudiar la biologia, els moviments i la demografia poblacional dels ocells.

Jordi Baucells, president de l'ICO, ha subratllat que Euring només reconeix un remitent d'anellament a cada Estat "excepte en situacions molt especials". Per això ha considerat "tot un honor" que l'entitat hagi estat admesa com a membre de ple dret.

El nou remitent català es posarà en marxa l'1 de gener del 2021, moment en què es preveu que s'acabi el procés de distribució de les noves anelles ja en marxa. A partir d'aquesta data només s'utilitzaran anelles del nou remitent i, al tractar-se d'un remitent propi de Catalunya, no es podran utilitzar a d'altres llocs de l'Estat.

Al llarg des seus 45 anys d'història, l'ICO ha anellat prop de 2 milions d'ocells de 383 espècies diferents. Actualment, l'entitat compta amb 280 anelladors que marquen uns 65.000 ocells cada any. Anualment es recapturen uns 15.000 ocells marcats prèviament, 800 dels quals a més de 10 quilòmetres de distància.

L'ocell recuperat a més distància va superar els 7.000 quilòmetres, una oreneta anellada al delta de l'Ebre que va ser recuperada a Botswana, a l'Àfrica. El rècord de longevitat el té una gavina corsa de 32 anys.