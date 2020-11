Territori i Sostenibilitat multa Componentes Vilanova i tanca part de l’empresa per contaminació

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha multat i ha tancat part de l'empresa Componentes Vilanova, de Vilanova i la Geltrú, després d'haver comprovat que ha superat en 39 vegades els límits d'emissions permesos. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic va detectar el setembre passat que una de les xemeneies de l'empresa superava el límit de dioxines i furans. Més d’una vintena d’entitats ecologistes havien demanat el tancament total de la fàbrica.

El Govern va requerir a l'empresa, dedicada a la fusió de metalls no ferrosos i a la construcció de motlles metàl·lics per a la fosa d'alumini a alta pressió, que tanqués el focus emissor, cosa que va fer el 18 de setembre. L'expedient informatiu posterior clou ara atribuint a l'empresa una infracció "greu" de la llei, i sancionant-la amb 24.000 euros.

Pel que fa a la part de l'empresa que Territori i Sostenibilitat ha obligat a tancar, es tracta de la que acull les activitats associades a la superació del límit. Segons informa el Govern, l'empresa ha donat de baixa definitivament la xemeneia tancada al setembre. A banda, l'executiu indica que l'altre focus d'emissió de l'empresa està dins dels paràmetres acceptats, atès que les anàlisis indiquen que en aquests moments el nivell d'emissió de dioxines de la indústria és de 0,1 ng ITEQ/Nm3, que és el valor límit exigible.

En paral·lel a aquesta actuació, Territori i Sostenibilitat ha realitzat mesures de qualitat de l'aire de dioxines a la zona. Com que no hi ha referències legals per a aquest contaminant, ha comparat resultats amb sèries històriques i ha comprovat que els valors mesurats són similars a la resta de mesures que disposa en altres punts del territori i de les mesures efectuades en el mateix punt l'any 2016. Amb la informació disponible es conclou que la superació del límit del focus no ha tingut una incidència en el medi.

Finalment, Territori i Sostenibilitat indica que fins fa poc temps, aquest tipus d’instal·lació no tenia límits de dioxines i furans establerts. Amb l'aprovació de la darrera autorització ambiental, l'any 2019, s'hi van incorporar els requeriments de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) fixats per la Unió Europea, que cada cop és més restrictiva pel que fa a les emissions de contaminants.