Fira de Manresa manté part de l’activitat d’Ecoviure amb el Fòrum de l’Energia que es farà en línia

La prohibició de celebrar fires i congressos per contenir la pandèmia de Covid-19 ha fet que Fira de Manresa hagi anunciat la suspensió de Cuida't i Ecoviure, que s'havien de fer el 7 i 8 de novembre al Palau Firal. Tot i això, aquesta última mantindrà una part de la seva activitat en format telemàtic. Concretament, es manté el Fòrum de l'Energia el 6 de novembre per videoconferència.

Es tracta d'una jornada professional sobre les energies renovables que enguany estarà dedicada a l'energia solar fotovoltaica. Comptarà amb l’exposició de casos pràctics tant en edificis públics com particulars.

Altres activitats programades que es podran fer en línia són una jornada sobre cobertes verdes organitzada conjuntament amb l’Escola Agrària de Manresa el 5 de novembre, o el treball amb alumnes de segon d’ESO de l’institut Lluís de Peguera que aquest curs dediquen el projecte a la sostenibilitat ambiental.

Ecoviure arribava enguany a la seva 22a edició, consolidada com a fira de referència i aparador de productes sostenibles i hàbits i accions per tenir cura del medi ambient. Des de Fira de Manresa es treballa per reprendre el format presencial tan aviat com sigui possible.