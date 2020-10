Reus impulsa un projecte pilot per desenvolupar una comunitat energètica d’autoconsum d'energia fotovoltaica

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Medi Ambient, ratifica la seva aposta per l'energia verda amb nous projectes per ampliar les instal·lacions fotovoltaiques municipals i un incentiu fiscal per als ciutadans que apostin per aquest tipus d'energia. En aquesta línia, es redactarà un projecte pilot per desenvolupar una comunitat energètica d'autoconsum d'energia fotovoltaica a l'entorn del Barri Gaudí. L'energia que es generi en un pavelló municipal es compartirà amb immobles privats.

El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient de Reus, Daniel Rubio, ha afirmat que "en un context complicat com aquest creiem necessari mirar cap al futur i apostar per projectes cooperatius i per polítiques d'estímul per tal de reactivar la economia, alhora que incentivem la producció i consum d'energia verda i mantenim el compromís de l'Ajuntament de Reus amb el medi ambient i els Objectius de Desenvolupament Sostenible".

Recentment s'han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte d'una instal·lació solar fotovoltaica que, aprofitant la superfície del polilleuger municipal Ciutat de Reus, funcionarà com una comunitat energètica per l'autoconsum d'aquest tipus d'energia per les instal·lacions municipals properes i pel veïnat del Barri Gaudí. Així, aprofitant la superfície del polilleuger, els comptadors d'habitatges en un radi de 500 metres de la instal·lació es podrien alimentar d'aquesta instal·lació municipal.

Segons fonts del consistori, es tracta d'un projecte pioner perquè pretén desenvolupar una comunitat energètica en la qual participarien equipaments públics i privats, de manera què, a partir d'una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic municipal es comparteix l'energia generada amb immobles privats.

D'altra banda, s'han iniciat el treballs d'enginyeria per ampliar les instal·lacions fotovoltaiques a cinc escoles de la ciutat amb una potència de fins a 15 kW. En concret, la redacció dels projectes correspon a les escoles Isabel Besora, Pi del Burgar, Vitxeta, Rubió i Ors i Alberich i Casas. La inversió en aquests projectes és de 190.000 euros.

Bonificació del 50% de l'IBI

Aquells ciutadans que instal·lin en els seus immobles sistemes per a l'aprofitament elèctric de la energia provinent del sol obtindran una bonificació d'un 50% de la quota de l'Impost de Bens Immobles (IBI). Aquesta mesura forma part de la reforma fiscal que l’Ajuntament de Reus planteja per a l'exercici 2021 i que portarà al pròxim ple. La bonificació s'aplicarà durant dos anys consecutius, a comptar des del primer exercici posterior a la presentació de la sol·licitud.