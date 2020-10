Una dotzena d’entitats ecologistes denuncien una tala de bosc a Ger de Cerdanya

Una dotzena d'entitats ecologistes han denunciat una tala d'arbres que s'està duent a terme des de l'1 d'octubre passat a Ger de Cerdanya, dins una Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) que forma part de la Xarxa Natura 2000. Segons han expressat en un comunicat, l'actuació s'està fent en "un dels últims boscos madurs de pi negre de caràcter boreal" que hi ha la part oriental del Pirineu, lloc on hi ha "alguns dels darrers exemplars de gall fer" de la comarca.

Per aquest motiu, demanen l'aturada immediata d'aquests treballs i la restauració d'aquesta àrea. A més, volen que el consistori de la localitat cerdana impulsi un pla de mesures compensatòries per a la millora de l'hàbitat d'aquesta espècie, que està en regressió a la zona.

Les entitats expliquen que mentre el gall fer ha patit una regressió de prop del 30% a tot el Pirineu català, a la Cerdanya s'ha registrat una davallada d'exemplars del 71%. Mentre, a l'Alt Urgell ha estat del 55%, de gairebé un 40% a la Val d'Aran i d'entre el 10 i el 20% als dos Pallars i el Ripollès. A més, asseguren que els mascles censats no arriben a 400 a tot Catalunya i que, per contra, el confinament ha ajudat a recuperar la fauna i allunyar-la del perill d'extinció.

Sobre la tala d'abres a Ger de Cerdanya, les organitzacions conservacionistes veuen "incomprensible" que s'estigui duent a terme aquesta actuació sense tenir cap informe de la direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, tenint en compte que, segons diuen, en aquesta àrea protegida és necessari comptar amb un estudi d'impacte ambiental i uns permisos d'aquest organisme.

Les entitats que demanen aturar la tala són l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura (ADENC), el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd, el Centre d'Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA), el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC), el Grup Ecologista del Vendrell / Baix Penedès (GEVEN), el Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra (GDMNS), el Grup de Defensa del Ter (GDT), la Institució Alt Empordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN), la Institució de Ponent per la Conservació i Estudi de la Natura (IPCENA), l'Associació de Defensa del Patrimoni Natural de Banyoles i Comarca (LIMNOS) i la Plataforma antiincineradora de la Vall del Ges.