El 2050 a Catalunya la temperatura serà tres graus més alta i les precipitacions hauran disminuït un 40%

L'estudi de projeccions climàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya conclou que a mitjans del segle XXI la temperatura serà tres graus més elevada i les precipitacions hauran disminuït un 40%. Aquestes dades corresponen a la projecció del 2021 al 2050 amb relació al període 1971-2000 i segons l'escenari d'emissions més intensiu.

Segons les projeccions climàtiques l'augment de la temperatura màxima seria de quatre graus i el de la temperatura mínima de 3,5 graus. Geogràficament, els increments més grans es localitzarien al Pirineu i els menors a la franja litoral. Aquests increments de la temperatura comportarien una extensió dels valors estiuencs cap a finals de la primavera i inicis de la tardor.

Els màxims augments de temperatura serien per a la tardor seguida per l’estiu, amb augments de la temperatura mitjana que podrien ser superiors als quatre graus a l’Aran, i els menors durant l’hivern.

També augmentarien considerablement el número de nits tropicals i tòrrides a la zona litoral, així com els dies càlids, tòrrids i lliures de glaçades a l’interior i la zona prelitoral, mentre que els dies de glaçada i de fredor es reduirien notablement a l’alta muntanya així com algunes zones de l’interior i del prelitoral. A més a més, a zones de la franja litoral podrien deixar d’enregistrar glaçades.

Els dies amb precipitació feble disminuiran

L'evolució projectada per la precipitació presenta una gran variabilitat interanual, el que fa difícil trobar una tendència clara. Malgrat això sembla haver-hi una tendència a una disminució general de la precipitació mitjana anual especialment remarcable a l'estiu a tot el país. Les precipitacions podrien disminuir en un 40% de mitjana, un 45% a la primavera i un 75% a l'estiu.

Geogràficament, les disminucions projectades per a la precipitació cap al 2050 s’esperen a les comarques del nord-est i al prelitoral tarragoní, mentre que les menors es donarien al Pirineu occidental. La reducció projectada de la precipitació mitjana anual seria del 15 % al nord-est de Catalunya.

En relació als índexs climàtics pluviomètrics, es projecta una disminució considerable en els dies amb precipitació feble. En canvi, en algunes zones, sobretot a les Terres de l’Ebre i més lleugerament a les comarques del nord-est, s’espera que augmentin els dies amb precipitació abundant. Finalment, S’espera que la longitud màxima de la ratxa seca anual augmenti a tot el territori fent més intenses les sequeres, especialment a tota la zona litoral-prelitoral i les Terres de Ponent.

“No es pot afrontar la crisi de la covid-19 sense afrontar la crisi climàtica”

Les dades suposen "riscos de notable magnitud, tant pels ecosistemes com pels diferents sectors socioeconòmics que en depenen", ha advertit la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà. Ha afegit que no es pot "afrontar la crisi sanitària i econòmica de la covid-19 sense afrontar la crisi climàtica" i ha dit que les mesures impulsades "han de fer possible limitar l'impacte del canvi climàtic".

"El decenni 2021-2030 és clau per la lluita contra el canvi climàtic pel que fa a la mitigació i adaptació", ha exposat Subirà. Malgrat la covid-19 ha afegit que no es poden posposar els canvis estructurals perquè "d'alguna manera són complementaris". Ha afegit que el Pla de recuperació econòmica i protecció social del Govern té "una agenda verda que ha de protegir les bases per disposar d'un futur més resilient, sostenible i just".



"Espero que aquestes projeccions climàtiques serveixin per conscienciar a la gent no del que ha d'arribar sinó del que que ja tenim a sobre i per ajudar al govern del país a millorar i racionalitzar la ocupació territori", ha reclamat el director del Servei Meteorològic de Catalunya, Eliseu Vilaclara.