Barcelona converteix 11 escoles en refugis climàtics i vol destinar el 25% de la partida de reformes al canvi climàtic

Les actuacions que s'han fet en 11 escoles tenen a veure amb la incorporació de punts d'aigua, l'augment i millora de l'espai verd i les adaptacions dels edificis amb cobertes, tendals o ventilació creuada. En concret, s'han creat refugis a les escoles Cervantes (Ciutat Vella), Els Llorers (l'Eixample), Ramon Casas (Sants-Montjuïc), Ítaca (Les Corts), Poeta Foix (Sarrià-Sant Gervasi), Rius i Taulet (Gràcia), Font d'en Fargas (Horta-Guinardó), Institut Escola Antaviana (Nou Barris), Can Fabra (Sant Andreu), Poblenou i Vila Olímpica (Sant Martí).

Barcelona ha convertit 11 escoles en refugis climàtics i fer front a les altes temperatures, amb ambients que permetin un major confort tèrmic per a l'alumnat. S'han transformat els espais exteriors, que està previst que també serveixin a partir de l'estiu per al conjunt de la població en cas d'onada de calor.

