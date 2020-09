Més d’un miler de persones reivindiquen a Lleida la transformació a un model de mobilitat més sostenible

Els carrers de Lleida s'han omplert de bicicletes aquest diumenge al matí amb motiu de la tradicional Pedalada popular, activitat programada dins els actes de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La jornada ha adaptat el format per les mesures restrictives de la covid-19. D'aquesta manera, la sortida dels 1.200 participants que s'han aplegat a la Rambla de Ferran s'ha fet de forma esglaonada i en grups reduïts. Al mateix temps, també s'ha adaptat el circuit per tal d'evitar possibles aglomeracions. Des de la Paeria han destacat la necessitat de conscienciar la ciutadania perquè canviïn els seus hàbits de mobilitat cap a alternatives més sostenibles.

El tinent d'alcalde i regidor de Transició Ecològica, Sergi Talamonte, ha posat en valor aquesta activitat, que a més de contribuir a rebaixar les emissions contaminants i treballar per una ciutat més amable per la salut, vol que els lleidatans i lleidatanes puguin gaudir de l'espai públic. També ha manifestat que la bicicleta ha de ser el mitjà de transport que encapçali el canvi en el model de mobilitat de la ciutat.

Així mateix, Talamonte ha fet referència a l'acord del pacte del Govern de la Paeria sobre la mobilitat, que dona prioritat als vianants i després, per aquest ordre, a vehicles de mobilitat personal, a transport públic i a cotxes. Així, ha emfatitzat que treballen i treballaran en aquesta línia.

Per la seva part, el regidor de Ciutat i Cultura, Jaume Rutllant, ha ratificat el compromís del Govern municipal sobre els canvis de la mobilitat esmentats per Talamonte. Tot i això, ha apuntat que aquests canvis hauran de ser mentals enlloc de físics. "Caldrà trencar hàbits entre la ciutadania i convèncer-la que cal deixar el cotxe a casa i agafar uns altres mitjans de transport més sostenibles per desplaçar-se o fer-ho a peu, quelcom possible en una ciutat com Lleida, on majoritàriament els desplaçaments no estan a més de 15 minuts. L'aposta és clara i aquest ja és un camí sense retorn", ha dit.