Més de 700 pescadors gironins s'integren en un projecte per eliminar residus del mar

Més de 700 pescadors de les confraries gironines i uns 200 vaixells ja s'han sumat al projecte pescaNeta per eliminar residus del mar. Cada vegada que aquestes embarcacions surtin a pescar, hauran de capturar tots els residus que puguin agafar amb les xarxes, com ara plàstics o llaunes i portar-les fins al port.

Fins ara, molts d'ells ja feien aquesta pràctica i per això ara s'han sumat a aquest projecte impulsat per la Federació Nacional de Confraries de Catalunya. Una pota d'aquest projecte –que compta amb finançament europeu– és la conscienciació a la ciutadania de totes les deixalles que hi ha al mar. Per això, els pescadors hauran de pesar tota la brossa que recullin cada dia i la gent podrà mirar els kg que s'han anat recollint.

Des de pescaNeta ja estan treballant en una aplicació perquè la gent pugui consultar tots els residus que cada dia treuen del mar els pescadors. Aquestes xifres també serviran d'indicador per saber el tipus d'elements contaminants que hi ha al mar. De cara a un futur es preveu engegar una campanya de conscienciació i tallers a les escoles per donar visibilitat a la feina que fan els pescadors a l'hora d'eliminar els residus flotants.



El president de la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona, Antoni Abad, ha detallat que l'objectiu és convertir el projecte en un distintiu de qualitat. "Quan eliminem part dels residus del mar, estem oferint un producte encara de més qualitat", ha afegit Abad. El president ha insistit en què els pescadors fa anys que treballen per "millorar l'ecosistema marí", però ara han decidit fer-ho sota la nova marca pescaNeta.



Les confraries gironines que participen en aquest projecte són nou: Blanes, Lloret de Mar, Tossa de Mar (Selva), Sant Feliu de Guíxols, Palamós, l'Estartit (Baix Empordà), l'Escala, Roses, el Port de la Selva, Cadaquès i Llançà (Alt Empordà).