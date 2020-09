La via verda del Baix Ebre suma més de 78.500 usuaris durant l’estiu gràcies al turisme de proximitat

Els tres comptadors instal·lats a principis d'any a la via verda del Baix Ebre han registrat el pas de 78.532 usuaris, gairebé un 70% dels quals ciclistes, durant els mesos de juliol i agost. Unes xifres que han sorprès positivament el Consell Comarcal del Baix Ebre, responsable del seu manteniment i explotació turística. Des de principis d'any, el nombre d'usuaris arriba als 226.641 –un 51% ciclistes-, tot i que episodis com el temporal Gloria i la pandèmia de la covid-19 van obligar a mantenir-la tancada durant setmanes. El Consell ho atribueix a l'increment de visitants de proximitat durant la pandèmia i ja ha anunciat que promocionarà internacionalment el vial per trencar l'estacionalitat potenciant els actius turístics de l'interior.

La possibilitat de poder disposar de dades fiables sobre el nombre d'usuaris de la via verda permet, a banda de planificar les inversions i demanar ajuts o subvencions, obtenir una radiografia sobre el desenvolupament turístic de l'interior de la comarca i permetran futures comparacions. Així, i amb els resultats del que portem d'any a la mà –i després d'haver estat tancada durant setmanes per reparar els desperfectes del Gloria o durant el confinament per coronavirus-, el president del Consell, Javier Faura, no s'ha estat de qualificar-les com un "èxit absolut", si bé no existeixen referències objectivables d'anys anteriors.

Instal·lats en diferents punts al llarg del trajecte –a Tortosa, Aldover i Benifallet-, els comptadors transmeten les dades al moment a un ordinador de l'ens comarcal. El mes d'agost, amb 40.334 usuaris, dels quals un 69% ciclistes, ha estat el més concorregut. A poca distància, però, el juliol ha acumulat una xifra similar, amb uns 38.000 usuaris i un percentatge similar de ciclistes i vianants.

Destaca, d'altra banda, el fet que el sensor de Tortosa registri el major nombre d'usuaris –meitat ciclistes i meitat vianants-, 44.000 durant els mesos de juliol i agost. Va ser, precisament, el 12 d'agost quan, per aquest punt, es va registrar el dia de major afluència, amb 1.338 persones. En aquest sentit, els responsables del Consell reconeixen que aquest tram, precisament, és molt utilitzat per veïns de la ciutat i del municipi proper de Roquetes per cobrir a peu el trajecte interurbà que separa els dos nuclis. Un fet que hauria contribuït a rebaixar el percentatge d'usuaris amb bicicleta al llarg de l'any fins el 51%.

Per contra, en el cas concret d'Aldover, que suma durant els dos mesos d'estiu uns 14.500 usuaris, i Benifallet, amb més de 18.200, presenten percentatges de ciclistes molt més elevats: un 90% i un 80%, respectivament. Una major afluència en aquests trams de visitants sobre dues rodes que haurien constatat les mateixes empreses del sector, segons ha apuntat el vicepresident del Consell, Jordi Jordan.

"El turisme de la proximitat, durant aquesta pandèmia, està sent una de les respostes per part de la ciutadania. I, en aquest cas, la via verda s'ha convertit en un actiu turístic de primer ordre a la comarca i sobretot a la part interior, fet que és molt important per reforçar l'interior de la comarca respecte la costa, que sempre turísticament és el que ha tingut més potència", ha argumentat Jordan.

Per la seva banda, Faura ha manifestat la voluntat del Consell Comarcal del Baix Ebre de promocionar internacionalment la via verda com a actiu turístic que ajudi a trencar l'estacionalitat del sector, amb l'objectiu de captar un públic que faci vacances en "períodes diferents" i, així, mantenir "llocs de treballs estables durant tot l'any".

Tot plegat, però, i segons el mateix Faura, passa per plantejar l'oferta d'una via verda "que tingui una llarga longitud, l'única manera que sigui atractiva per al cicloturista internacional". En aquest sentit, ha anunciat que ja ha mantingut reunions amb els responsables del tram de la Terra Alta i el Matarranya per treballar conjuntament en l'oferta d'un recorregut que arribi des del Baix Aragó fins la costa del delta de l'Ebre un cop es completi el projecte pendent de vial entre Tortosa, l'Aldea i Deltebre.