Agricultura aprova ajuts d'un milió d'euros al sector pesquer per a la recollida de deixalles marines

El Departament d'Agricultura destinarà 1 MEUR al sector pesquer per a la recollida de deixalles. La iniciativa permetrà contribuir a la recuperació del medi marí, compensar el sector per la seva dedicació a aquesta iniciativa, avaluar la incidència que té el factor humà en la contaminació dels mars i consciencia els pescadors i la ciutadania de la importància de gestionar els residus.

La Generalitat farà un avançament de mig milió d'euros a la Federació Territorial de Confraries de Pescadors de Girona (127.489,54 euros), a la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors (81.868,16 euros); a les Confraries de Pescadors de Barcelona (149.758,47 euros) i a les de Tarragona (140.883,84 euros).

Per reduir l’impacte negatiu de les deixalles marines als ecosistemes i la biodiversitat marina, l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030 preveu impulsar iniciatives com la d’aquests ajuts, destinats a l’enretirada activa de residus presents a l’ecosistema i accions per millorar el coneixement i la conscienciació sobre aquesta problemàtica per poder actuar sobre el seu origen.



Diversos estudis indiquen que prop del 80% d’aquesta forma de contaminació està formada per plàstics i que la principal font són les activitats humanes terrestres.