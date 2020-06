El teletreball s’ha triplicat durant la crisi del coronavirus i els assalariats el valoren positivament

Un estudi de la Fundació Factor Humà, Future For Work institute, e-motiva i Both People & Comms determina que el teletreball s'ha triplicat durant la crisi del coronavirus i que els assalariats valoren de forma positiva aquesta forma de relació laboral.

L'enquesta, feta a un miler de treballadors entre el 29 d'abril i el 3 de maig, aporta resultats com que el 7% dels enquestats considera positiu l'impacte de la Covid-19 a la seva empresa, o que el 31% considera que la firma per a la qual treballa s'ha sabut adaptar a la situació. També es valora de forma positiva la cohesió dels equips per superar la situació i s'aprecia menor valoració de l'actuació de directius i sindicats.

El 50% dels enquestats ha valorat positivament l'interès de l'empresa per la seva situació personal, un 53% considera que ha de millorar la gestió dels superiors i un 30% mostra desmotivació i insatisfacció, el doble que abans de la Covid-19.

Una altra dada que posa de manifest el treball és que el 23% dels enquestats s'està replantejant el seu futur professional. La xifra puja al 39% entre els treballadors que han resultat afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant la pandèmia. Entre els treballadors del sector públic, la xifra baixa fins al 13%.