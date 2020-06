Retroben als Ports una orquídia en perill d’extinció que feia 60 anys que no s’observava al massís

En base a l'observació d'aquest únic exemplar, es pot confirmar la presència d'aquesta orquídia a Catalunya. Les prospeccions s'han fet durant cinc anys, en uns treballs al Parc Natural dels Ports per millorar el coneixement sobre la flora amenaçada present dins l'àmbit d'aquest espai natural.

S'ha localitzat en un hàbitat de pineda mixta esclarissada de pi rojal (Pinus sylvestris), amb predomini pràcticament absolut de pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii), i per sobre els 1.080 metres d'altitud. L'únic exemplar que s'ha observat és reproductiu i ja ha acabat la floració. A efectes biològics, aquest exemplar podria ser un nou nucli de la població aragonesa d'Orchis Cazorlensis propera als límits del Parc, de la qual havien anat detectant nous rodals des del 2009.

60 anys després de l'última observació de la planta que s'havia fet a Catalunya, s'ha retrobat al Parc Naturals dels Ports l'orquídia 'Orchis Cazorlensis'. Han calgut cinc anys de prospeccions al massís per tornar a veure un exemplar d'aquesta espècie endèmica de la meitat oriental de la península Ibèrica i Mallorca.

