Més de 40 entitats ecologistes criden a acabar amb el model econòmic i social causant de la crisi de la Covid-19

Més de 40 entitats i plataformes ambientalistes i ecologistes de Catalunya han iniciat una manifestació virtual on criden a acabar amb el model econòmic i social que, al seu parer, és el responsable de la crisi de la Covid-19. Demanen que la nova normalitat preservi la salut, la natura i el clima, en lloc de tornar a "l'economia de mercat especulativa".

Les entitats, com Ecologistes de Catalunya i Residu Zero, han signat un vídeo amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, que se celebra el 5 de juny. En ell critiquen que tant la Generalitat com el govern espanyol no són capaços de protegir la salut ni la natura, i en canvi volen tornar al model anterior.

"Els científics diuen que la covid-19 està profundament relacionada amb el canvi climàtic i la destrucció de la natura. Estem patint una greu crisi climàtica, sanitària i ambiental, i hem de respondre amb canvis radicals", remarca el vídeo de les entitats. En l'àmbit de la Generalitat, després de recordar que el Govern va dissoldre el Departament de Medi Ambient, han lamentat que es vulgui recuperar la "normalitat que és la causa de la crisi", tot i que el conseller de Territori "s'amagui darrere d'un discurs de rentat de cara verd". En aquest sentit, critiquen que "es pretengui eliminar garanties ambientals per afavorir" el creixement econòmic ràpid.

Igualment, també carreguen contra el govern espanyol per "rescatar" companyies aèries, cimenteres i la petroquímica. I lamenten que Generalitat i ajuntaments aprovin plans urbanístics que "malmeten espais naturals". "S'imposa una reacció del poble. Els governs no són capaços de promoure una economia al servei de les persones i de la preservació de la salut i de la natura", insisteixen.

Les entitats rebutgen que es donin ajuts pers rescatar el model que ha provocat la crisi. En canvi, demanen suport a la pagesia i ramaderia ecològica i de proximitat, la recuperació dels serveis públics, la reducció de la mobilitat i el foment del turisme ecològic.