Pel que fa a la producció d'aliments, la CE proposa reduir un 50% l'ús dels pesticides i antimicrobials i augmentar fins a un 25% els terrenys dedicats a agricultura ecològica el 2030. "Hem d'avançar i fer del sistema alimentari de la UE un motor de sostenibilitat", ha defensat l'eurocomissaria de Salut i Seguretat Alimentària. D'altra banda, l'estratègia també ha marcat com a objectiu que totes les àrees rurals a la Unió Europea tinguin banda ampla el 2025. Ara està mans del Parlament Europeu i dels estats membre de la UE decidir si donen suport a aquestes propostes.

L'executiu europeu evita en aquesta estratègia pronunciar-se sobre la producció de carn i aposta per promoure en general els aliments més "sostenibles" i que contaminin menys. Tot i això, l'executiu europeu preveu fomentar la recerca de "fonts alternatives de proteïna" i "substituts de la carn".

Brussel·les vol fer obligatori l'etiquetatge nutricional dels aliments a la part del davant dels productes. Amb l'estratègia "de la granja al plat" presentada aquest dimecres, la Comissió Europea pretén incentivar unes dietes més saludables i sostenibles a la Unió Europea. Així, també proposa prohibir els sucres afegits al menjar per nadons i explorar "límits màxims de sucre, grasses saturades i sal en determinats aliments processats".

