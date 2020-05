El Govern destina prop de 60 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació que beneficiaran 1.500 empreses i 4.300 persones

El Govern destina 59,29 milions d'euros a polítiques actives d'ocupació que beneficiaran directament 1.500 empreses i 4.300 persones, un "pla de xoc" per reactivar l'economia i donar suport als treballadors i empresaris afectats per la pandèmia de la Covid-19. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, ha definit aquestes ajudes com "una primera fase del procés de desconfinament de les polítiques actives d'ocupació".

El total es repartirà en sis línies dedicades a la planificació estratègica territorial, amb els ens locals com a destinataris; a la contractació d'aturats; al manteniment de l'ocupació i al suport a les microempreses, als autònoms, a les empreses de l'economia social i a les cooperatives. A banda de les persones que podran rebre les ajudes directament, el Departament preveu que "milers de treballadors es beneficiaran de manera indirecta a través del suport a les empreses per a la creació i manteniment de llocs de treball".

En concret el pla activa de manera urgent entre maig i juny sis línies de polítiques d'ocupació creades de manera específica per donar resposta a l'escenari sociolaboral 'postcovid. En primer lloc, s'articula una línia d'ajuts de 6,75 milions d'euros dirigits directament a ajuntaments i consells comarcals. Els ajuntaments de més 50.000 habitants podran finançar personal tècnic durant 12 mesos perquè planifiquin i executin una estratègia de reactivació econòmica als seus territoris.

També estan destinades a les entitats locals dues línies per a contractar 1.120 persones durant 9 mesos a jornada completa. Les persones beneficiades hauran d'haver perdut la feina després del decret d'estat d'alarma o hauran de ser desocupats en risc de caure en una situació d'atur de llarga durada sense rebre cap ajuda púbica. El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies ha ressaltat els ajuts directes a ajuntaments i consells comarcals que inclou el pla de xoc, ja que "és clau treballar entorn de la capacitat territorial, amb arrelament i capil·laritat, sempre alineats amb agents del territori".

Pel que fa als autònoms, el Govern reforça el programa Consolida't amb 1,4 milions d'euros per a ajudar a millorar models de negoci i destina 12 milions d'euros a 2.200 joves que vulguin tirar endavant un projecte com a treballador per compte propi. Aquesta última ajuda està adreçada a persones d'entre 18 i 29 anys que rebrien un ajut de fins a 10.000 euros per poder disposar d'una renda de subsistència durant la primera fase de posada en marxa de la seva activitat.

Un objectiu del pla presentat aquest dilluns és el manteniment de l'ocupació. Per aquest motiu, la conselleria que encapçala El Homrani invertirà 5 milions d'euros per a ajudar empreses petites que han presentat un Expedient de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) o han reduït la jornada laboral dels empleats. En concret, el Departament s'ofereix a pagar el 50% del salari mínim interprofessional per a tres treballadors durant sis mesos sempre que la companyia o l'autònom mantingui la totalitat de la plantilla, com a mínim, durant 12 mesos un cop reiniciada l'activitat.

Una altra de les potes del pla és la injecció de 5,5 milions d'euros a 250 projectes per reforçar la viabilitat de les microempreses, els treballadors autònoms i les empreses cooperatives i de l'economia social. Del total, dos milions es destinaran a projectes de transformació digital i de nous models de negoci en microempreses i o part d'autònoms que ocupin fins a deu empleats i que s'han vist afectats per la crisi sanitària de la Covid-19. La resta s'invertiran per impulsar projectes singulars "d'alt impacte estratègic".

A més, també es tira endavant una línia de préstecs de 14 milions d'euros per a 170 empreses de l'economia social, cooperatives i companyies del tercer sector per finançar inversions, necessitats de circulant, bestretes de contractes amb el sector públic i capitalitzacions de les pròpies empreses. L'Institut Català de Finances (ICF) estudiarà la viabilitat del projecte des del punt de vista financer, formalitzarà i gestionarà el préstec. Les operacions aprovades a través d'aquesta línia comptaran amb l'assumpció del 80% del risc creditici de l'operació per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En la compareixença de premsa, el conseller ha destacat la importància de l'economia social, "que té una capacitat de resiliència molt important davant la crisi, com va demostra en els anys 2009, 2010 i 2011, i ha assegurat que és necessari apostar per "projectes singulars que demostrin rellevància estratègica". A més, El Homrani ha recordat que aquestes ajudes s'han articulat en "un escenari complex", en el que l'Estat ha retallat en un 55% els fons que rep la Generalitat per a la formació professional. El conseller s'ha mostrat "segur" que el govern espanyol "complirà la seva paraula" i aixecarà aquesta mesura un cop passi la crisi. "En aquest període de la crisi sanitària de la Covid-19, al Departament han entrat 45 milions d'euros i n'han sortit 215", ha lamentat