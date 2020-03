Les autoescoles del Racc ofereixen classes de teòrica gratuïtes a través d'Instagram

Les autoescoles del Reial Automòbil Club de Catalunya (Racc) oferiran classes de teòrica gratuïtes per examinar-se del carnet de conduir cotxe a través d'Instagram, segons ha anunciat el club de conductors. En una nota que ha fet pública l'entitat, s'explica que els professors impartiran classes en línia diàries i obertes a tothom, amb independència que siguin o no alumnes de les seves autoescoles, durant el confinament pel coronavirus. Les classes es faran de dotze a una del migdia de dilluns a dijous. El divendres un professor contestarà les preguntes i dubtes que sorgeixin i farà qüestionaris tipus test també en directe.

