Barcelona instal·la deu cobertes verdes per una ciutat “més resilient” davant la crisi climàtica. El consistori obre el segon concurs de cobertes verdes a la ciutat, un impuls perquè la ciutadania pugui executar projectes per crear més terrats verds. Els deu projectes guanyadors de l’anterior convocatòria han suposat un increment de 5.500 metres quadrats de verd, 217 metres quadrats de plaques fotovoltaiques i instal·lacions de recollida d’aigua de pluja i de foment de la biodiversitat.

Les cobertes verdes aporten un benefici col·lectiu i social per als veïns i les veïnes, que a banda de guanyar espais d’estada i oci als seus edificis, desenvolupen una activitat que fomenta la cohesió social. A més, una coberta verda permet millorar l’aïllament tèrmic i acústic de l’edifici així comla seva conservació i impermeabilització.

En aquesta aposta per revertir el model actual i per millorar les condicions ambientals de la ciutat, a la declaració s’aposta pel desenvolupament de cobertes i façanes verdes i generadores d’energia a la ciutat. Les cobertes verdes poden incloure elements com horts urbans d’autoabastament, recollida d’aigües pluvials, instal·lacions per a la generació d’energia renovable, zona de compostatge de residus orgàniques i zones d’estada i esbarjo per als veïns i les veïnes.Per tant, aquestes cobertes verdes esdevenen espais d’estada i de cohesió social dins l’edifici per al gaudi comunitari i el benestar de les persones.

Les deu cobertes verdes guanyadores del primer concurs estan distribuïdes en tot el territori de la ciutat: n’hi ha una a Ciutat Vella, dues a l’Eixample, dues a Sants-Montjuïc, una a Sarrià –Sant Gervasi, una a Gràcia, una a Horta-Guinardó i dues al districte de Sant Andreu.Aquestes cobertes en edificis de titularitat privada se sumen a les que l’Ajuntament també ha promogut en edificis públics, com la de l’edifici del Districte de Sants-Montjuïc, la del Mercat de la Vall d’Hebron, la de Mercabarna o la del Museu de Ciències Naturals, que properament oferirà visites guiades.

A banda, des de 2015 s’està treballant també en l’execució de murs i mitgeres verdes. Actualment, n’hi ha 15 de fetes, que representen 2.392 metres quadrats de verd i 8 més estan en període d’execució o previstes, i suposaran 934 metres quadrats més de verd per a la ciutat.

Un concurs verd

L’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà, ha convocat el segon Concurs de Cobertes Verdes a la ciutat, una iniciativa que promou la implantació de nous terrats verds per construir una ciutat resilient davant la crisi climàtica i per fomentar un benefici col·lectiu i social per als veïns i veïnes.A partir d’ara i durant tres mesos es poden presentar propostes per a aquells edificis, amb prioritat pels d’habitatges, que volen participar al concurs. Les primeres 50 propostes preseleccionades rebran una subvenció de fins a 1.500 euros per a l’elaboració dels treballs tècnics previs. Entre aquesta cinquantena de propostes s’escolliran els deu projectes guanyadors que rebran una subvenció del 75% del valor del conjunt d’actuacions i estudis tècnics necessaris fins a un límit de 100.000 euros per a cada coberta verda.

A més, hi haurà deu accèssits que disposaran d’una subvenció de fins a 1.500 euros per despeses tècniques de la fase de concurs per facilitar la participació. Es podran presentar a la convocatòria edificis de titularitat privada, però queden exclosos projectes per cobertes amb finalitat de dur-hi a terme activitats que generin beneficis econòmics. La declaració d’emergència climàtica de Barcelona ja preveu accions per augmentar el verd en les cobertes de la ciutat, tenint en compte que estem parlant d’una ciutat compacta amb una densitat residencial elevada amb dèficit d’espais verds.