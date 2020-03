La ponència d'energies renovables dona llum verda a nou parcs eòlics

La ponència d'energies renovables, creada amb el nou decret d'emergencia climàtica, ha donat el vistiplau a nou parcs eòlics després d'avaluar que "no existeixen elements urbanístics ambientals, agrícoles o energètics insalvables". Les noves centrals es projecten a els comarques de l'Anoia, el Baix Camp, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre, la Segarra i l'Urgell que sumen 261 MW de potència. La ponència ha desaconsellat dos parcs eòlics per afectar fauna amenaçada a Tivissa i dos plantes fotovoltaiques a Beuda i Sant Pere de Sallavinera perquè existeixen emplaçaments alternatius amb menys valor agrícola. Els promotors poden iniciar les tramitacions per demanar l'autorització urbanística i ambiental.

Un cop la ponència fa aquest pronunciament favorable, els promotors poden iniciar la tramitació de l'expedient que ha de fer possible la seva implantació. L'autorització correspon al departament competent en matèria d'energia però requereix de tramitació urbanística i d'avaluació de l’impacte ambiental. El pronunciament favorable en aquesta fase de consulta prèvia no garanteix que, en el procés d'avaluació de l'impacte ambiental i de la tramitació del projecte, puguin sorgir nous elements que afectin la seva autorització.

La ponència està presidida pel director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural i està integrada per 13 representants de 4 departaments de la Generalitat. Concretament, 5 representants de l'àmbit de medi ambient, 1 de canvi climàtic i 2 d'urbanisme i paisatge del Departament de Territori i Sostenibilitat; 3 representants de l'àmbit energètic del Departament d'Empresa i Coneixement, un de l'àmbit del patrimoni cultural del Departament de Cultura, i un altre del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Durant el mes de gener de 2020 s'han registrat a Catalunya 533 noves instal·lacions d'autoconsum, mentre que durant tot l'any 2019 se'n van posar en servei 1.488. En total, a Catalunya hi ha en servei 2.726 instal·lacions d'autoconsum, que totalitzen una potència de 38,33 MW.