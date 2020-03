Comencen les visites guiades per gaudir dels camps de presseguers florits d'Aitona

Aitona (Segrià) ha donat el tret de sortida a les visites guiades per gaudir del "mar rosa" que conformen els presseguers florits, unes rutes que en aquesta nova campanya esperen superar els més de 20.000 visitants de l'any passat. Les rutes del projecte Fruiturisme han començat aquest 27 de febrer i s'allargaran durant tres o quatre setmanes. Les altes temperatures de les darreres setmanes, però, han fet florir els arbrers de manera desigual, mostrant una estampa rosa menys homogènia a l'habitual.

Com a novetat, enguany s'ha posat en marxa una prova pilot que permet apadrinar presseguers o nectariners de dos pagesos de la localitat.

Des de fa vuit anys, l'Ajuntament d'Aitona organitza el projecte Fruiturisme, coincidint amb l'època de la floració dels presseguers i d'altres arbres fruiters. La iniciativa ofereix diferents visites guiades als camps florits i al patrimoni cultural d'Aitona, que porten a terme una seixantena de voluntaris del municipi. Els mateixos pagesos de la localitat expliquen als turistes el procés que se segueix per poder produir la fruita. Una de les agricultores, Anna Maria Ferrer, ha explicat que des que va néixer la iniciativa, els veïns veuen la floració "des d'una altra perspectiva", ja que abans "veien els camps molt bonics" però "no li donaven el valor que li donen ara".



Ferrer també ha dit que la calor dels darrers dies ha fet que els arbres primerencs hagin avançat la seva floració mentre que els que són més tardans encara estant "adormits". Per aquest motiu, els primers turistes als camps florits no han vist l'esclat rosa en el seu punt més àlgid. Una d'elles, Elvira Valle, ha dit que malgrat "el temps no es pot saber mai", l'experiència ha estat "més del que esperava". Gabriela Almeida, que també ha vingut des de Barcelona, s'ha expressat en la mateixa línia. ´"És una meravella", ha dit i ha afegit que portava un any "preparada" per visitar Aitona, després d'assabentar-se de la iniciativa a través de les xarxes socials.



Fruiturisme ofereix dues opcions de rutes guiades, que requereixen d'inscripció prèvia. De dilluns a dijous s'ofereix una ruta guiada pels camps en flor, que es complementa amb una visita posterior pel nucli antic de la població. De divendres a diumenge, a més de la ruta guiada als camps florits, el visitant té l'oportunitat de descobrir al seu aire diferents espais de la localitat com són l'església de Sant Antolí, la capella de Sant Gaietà i el mirador i eremita de Sant Joan de Carratalà, on una guia local facilita explicacions als turistes. Els visitants que ho vulguin també poden fer per lliure les rutes senyalitzades per l'entorn del municipi, tant a peu com en bicicleta. A més, empreses externes ofereixen la possibilitat de llogar bicicletes o de sobrevolar els presseguers florits en globus aerostàtic.



Projecte pilot per apadrinar presseguers



Una de les novetats d'enguany és la prova pilot que permet apadrinar un presseguer o nectariner de la localitat. Els participants podran conèixer i seguir durant l'any tot el procés que segueix l'arbre fins a produir els fruits, així com la feina que desenvolupa el pagès per fer-ho possible. De moment, dos pagesos del municipi han ofert els seus arbres per tal que siguin apadrinats, tot i que en funció de l'èxit de la iniciativa no es descarta que puguin ser més.



Fent una aportació de 50 euros, els padrins tindran l'opció d'anar a l'estiu a collir ells mateixos al camp els préssecs o nectarines del seu arbre. Però qui ho prefereixi podrà rebre la fruita a casa seva en fresc, uns 20 quilos concretament, o una part en fresc i una altra envasada en pots de conserva, pagant 70 o 90 euros, respectivament.