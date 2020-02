Una plataforma d'entitats ecologistes i socials demana l'aturada immediata de les noves ampliacions de port i aeroport

c/ Lepant 281. Barcelona

Així, a més d'aturar els plans de creixement, demanen que es defineixin plans de reducció de línies de vols i rutes de transport marítim, prioritàriament vols en trajectes curts i creuers. També insten a eliminar els privilegis fiscals i els subsidis de l'activitat de port i aeroport, així com la declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l'àmbit del Parc Agrari del Llobregat.

Zeroport remarca que el port i l'aeroport han "destruït el seu entorn immediat, arrasant la línia natural de costa i valuosos espais naturals". Per tot plegat, la plataforma reclama responsabilitat al govern espanyol, a la Generalitat i als ajuntaments implicats.

La plataforma Zeroport, formada per entitats ecologistes i socials, s'ha presentat aquest dijous per demanar l'aturada immediata de les noves ampliacions del port i l'aeroport de Barcelona. A més de les conseqüències en termes de contaminació, les entitats han remarcat que aquestes infraestructures són "peces angulars d'un model econòmic i turístic insostenible, que atemptat contra les necessitats vitals bàsiques i que implica un fort impacte social". Aquí han situat l'encariment de l'habitatge, la massificació de l'espai urbà i del transport públic, la precarització laboral i la desaparició del comerç local. A més d'aturar les ampliacions, també reclamen reduir vols curts i creuers.

