L’Agència de Residus inverteix 3,1 milions en subvencions a empreses que fomenten l’economia circular

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) destinarà 3,1 milions d’euros per subvencionar 94 projectes empresarials vinculats al foment de l’economia circular, 1,3 milions més que l'anterior convocatòria. Aquesta nova línia, corresponent al 2018 i publicada al mes de maig passat, s’ha centrat a afavorir projectes per millorar l'eficiència en l'ús dels recursos materials. 25 dels projectes subvencionats s’adrecen a la implementació de nous productes o serveis en el mercat.

Per exemple, hi ha un projecte d’una empresa de Sant Esteve Sesrovires, al Baix Llobregat, per incrementar la capacitat de reaprofitament del residu tèxtil recollit en els contenidors de carrer. Vol implantar una nova línia de selecció de la roba amb categories simplificades, que permetrà reaprofitar 3.380 tones de roba que deixaran de convertir-se en residus, contribuint així a la reducció de la petjada ambiental de la indústria tèxtil.

Un altre projecte és el d’una empresa de Tàrrega que vol millorar la capacitat de preparació per a reutilització dels residus que rep dels ciutadans d’aquesta població a través de la deixalleria del municipi. O el d’una iniciativa per reintroduir en el procés productiu el 100% dels excedents o restes de producció d’una empresa que elabora teixits per a puericultura i infants. Les restes de producció d’aquesta empresa, de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), representen el 10% de la seva fabricació.